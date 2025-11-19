Досрочные выборы. ЦИК КР оштрафовала двух кандидатов и одну гражданку

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов рассмотрела 18 ноября вопрос о нарушении кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша условий предвыборной агитации. Об этом сообщает ее пресс-служба.
По данным ЦИК, по результатам мониторинга мессенджера WhatsApp установлено, что во дворе домов в Бишкеке на деревьях вывешены агитационные баннеры кандидата по округу № 20 Темирлана Айтиева.
Гражданка Мухара Сатыбалдиева разместила в социальной сети Facebook сообщение, содержащее сведения, порочащие честь и достоинство кандидата по округу № 30 Ырысбубу Мондурбаевой.
Кроме того, от Кара-Суйского районного отдела внутренних дел УВД Ошской области поступили материалы о нарушении условий предвыборной агитации кандидатом Илимбеком Кубанычбековым. Его агитационные баннеры разместили на стене частного дома в Кара-Суу без заключения соответствующего договора.
Рабочая группа рекомендовала оштрафовать Илимбека Кубанычбекова и Темирлана Айтиева на 75 расчетных показателей (7,5 тысячи сомов). В отношении гражданки Мухары Сатыбалдиевой рекомендовано применить меру ответственности в виде административного штрафа в размере 125 расчетных показателей (12,5 тысячи сомов).
Выборы в ЖК состоятся 30 ноября.