Власть

Торага ЖК и глава Госдумы обсудили подготовку к Парламентской ассамблее ОДКБ

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу и глава Государственной думы России Вячеслав Володин в телефонном разговоре обсудили подготовку к заседанию Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое пройдет в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

«Председатель Государственной думы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеком Тургунбек уулу. Обсуждались вопросы проведения предстоящего совместного заседания Совета и восемнадцатого пленарного заседания Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности, которое пройдет на следующей неделе в Москве», — говорится в сообщении.

Вячеслав Володин также поздравил Нурланбека Тургунбек уулу с победой на досрочных парламентских выборах, которые прошли в КР 30 ноября.  
