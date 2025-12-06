16:45
Власть

День рождения Садыра Жапарова: главы государств направили свои поздравления

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 6 декабря, отмечает день рождения. С самого утра свои поздравления направляют главы России, Турции, КНР, Казахстана, Грузии, Туркменистана, Узбекистана, Беларуси и Азербайджана.

Все они отметили развитие социально-экономической сферы и процветание Кыргызстана при руководстве Садыра Жапарова, высокую динамику и конструктивный характер всестороннего сотрудничества.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем поздравлении напомнил, что в этом году они трижды встречались с президентом КР и достигли важных договоренностей по высококачественному развитию китайско-кыргызских отношений.

«Кыргызстан является важным соседом Китая. Я дорожу хорошими деловыми отношениями и личной дружбой между нами, готов вместе с вами продвигать китайско-кыргызские отношения на более высокий уровень. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях», — говорится в поздравительной телеграмме Си Цзиньпина.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что Садыр Жапаров «по праву пользуется искренним уважением соотечественников и значительным международным авторитетом.

«Весьма высок ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами, а также в продвижение интеграционных процессов на Евразийском пространстве. Тепло вспоминаю свой недавний визит в Бишкек, наши содержательные, плодотворные переговоры. И мы, конечно, продолжим конструктивную совместную работу в интересах дальнейшего упрочения многоплановых связей между Россией и Кыргызстаном. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — говорится в телеграмме Путина.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев сказал, что под руководством Садыра Жапарова «Кыргызстан уверенно движется по пути прогресса, добивается больших успехов в укреплении государственности, социально-экономической модернизации и упрочении позиций на международной арене», а президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что его «плодотворная деятельность на посту главы государства является примером профессионализма, политической дальновидности и твердости духа».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому кыргызскому народу — мира, согласия, постоянного благополучия и процветания, а лидер Таджикистана Эмомали Рахмон высоко оценил вклад Садыра Жапарова в укрепление основ дружбы, добрососедства и многопланового сотрудничества между двумя странами и народами. 

Также президента Кыргызстана с днем рождения поздравили председатель правительства России Михаил Мишустин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров родился 6 декабря 1968 года. Сегодня ему исполнилось 57 лет.
