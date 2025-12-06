16:46
Узбекистан начнет финансирование строительства «Камбар-Аты-1» в следующем году

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев принял министра энергетики Кыргызской Республики Таалайбека Ибраева. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Узбекистан назвал стоимость строительства Камбаратинской ГЭС-1 — $4,2 миллиарда

Были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, в том числе в энергетической сфере. С удовлетворением отмечена высокая динамика развития двусторонних отношений.

Лидер Узбекистана подчеркнул важность углубления взаимодействия в области водной энергетики и эффективного продвижения совместных проектов регионального значения, прежде всего Камбаратинской ГЭС-1.

«Для эффективного использования и совместного управления гидроэнергетическим потенциалом региона в следующем году мы начнем финансирование проекта строительства ГЭС «Камбар-Ата-1» совместно с Кыргызстаном и Казахстаном», — сказал Шавкат Мирзиеев.

Он поблагодарил министра энергетики Кыргызстана Таалайбека Ибраева, а также руководителей энергетических компаний Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Азербайджана за поддержку в привлечении крупных инвестиций в Узбекистан и внедрении современных технологий.

Напомним, стоимость строительства Камбаратинской ГЭС-1 оценивается в $4,2 миллиарда, а общий портфель финансирования со стороны международных финансовых институтов достиг $5,6 миллиарда. Доли участия сторон распределены следующим образом: Кыргызстан — 34 процента, Узбекистан и Казахстан — по 33 процента. Каждая страна сможет получать электроэнергию пропорционально своей доле, при этом возможны корректировки в зависимости от рыночных условий и потребностей.
