В Бишкеке участок сельхозземли переведен под застройку образовательного центра

Кабинет министров принял постановление о переводе земельного участка в Бишкеке из категории сельскохозяйственных земель в категорию земель населенных пунктов. Соответствующее решение принято в целях строительства образовательного центра.

Согласно документу, трансформации подлежит участок площадью 1 гектар, расположенный в Октябрьском районе столицы, в контуре № 36. Земельный надел находится в частной собственности и ранее относился к категории орошаемых сельхозугодий.

Постановлением мэрии поручено внести изменения в земельно-учетную документацию, обеспечить целевое использование участка и разработать градостроительную документацию с соблюдением строительных норм и требований законодательства в сфере архитектуры и градостроительства.

Кроме того, городские власти обязаны обеспечить развитие инженерной и социальной инфраструктуры за счет собственных средств, соблюдать экологические, санитарные и дорожные нормы, а также требования по охране объектов историко-культурного наследия в случае их обнаружения.

Контроль за исполнением постановления возложен на администрацию президента Кыргызской Республики. Документ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.