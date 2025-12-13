Кабмин изменил правила определения сроков учебного года в вузах и колледжах

Кабинет министров Кыргызской Республики внес изменения в постановление, регулирующее нормативные правовые акты в сфере профессионального высшего и среднего образования. Соответствующее решение принято в целях оптимального определения продолжительности учебного года.

Согласно изменениям, начало учебного года в организациях профессионального высшего и послевузовского образования будет устанавливать уполномоченный государственный орган. Продолжительность обучения, сроки его завершения, недельная учебная нагрузка, экзаменационные сессии, каникулы и виды практики будут определяться учебными планами в соответствии с государственными образовательными стандартами. Продолжительность академического часа может составлять от 40 до 50 минут и закрепляется в уставе учебного заведения.

Аналогичные изменения внесены и в правила для организаций профессионального среднего образования. Теперь начало учебного года в колледжах также определяется уполномоченным органом с учетом учебного плана и формы обучения по конкретной специальности. При этом в течение учебного года студентам должны предоставляться каникулы не менее двух раз общей продолжительностью не менее десяти недель, включая не менее двух недель в зимний период.

Постановление вступает в силу через десять дней.