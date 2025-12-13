16:44
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Власть

В Кыргызстане утвердили порядок определения стоимости услуг по захоронению

Кабинет министров Кыргызской Республики принял постановление о реализации Закона «О порядке проведения похорон и погребения», утвердив механизм определения стоимости услуг по захоронению.

Согласно документу, утвержден порядок расчета цен на услуги по погребению, который будет применяться на местах. Полномочия по утверждению стоимости таких услуг передаются органам местного самоуправления — в рамках статей 10 и 13 профильного закона.

Кроме того, внесены изменения в постановление кабмина от 3 марта 2023 года № 115. В перечень нормотворческих полномочий, переданных местным исполнительным органам, включено право утверждать стоимость услуг по захоронению.

Министерству экономики и коммерции поручено совместно с Государственным агентством по делам государственной службы и местного самоуправления обеспечить методическое сопровождение применения нового порядка на местах.

Постановление вступает в силу через 10 дней. 
Ссылка: https://24.kg./vlast/354347/
просмотров: 391
Версия для печати
Материалы по теме
В КР реестр ритуальных организаций будет вести Госагентство по делам госслужбы
На захоронение безродных в Бишкеке предусмотрено 4,2 миллиона сомов
Минэкономики КР разработает порядок определения тарифов на ритуальные услуги
В КР установку надгробных памятников и мемориальных знаков хотят упорядочить
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля&nbsp;&mdash; нужно выходить к&nbsp;людям и&nbsp;решать проблемы Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля — нужно выходить к людям и решать проблемы
Меняется система сдачи экзаменов на&nbsp;водительские права. Создана рабочая группа Меняется система сдачи экзаменов на водительские права. Создана рабочая группа
Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и&nbsp;расширить проспект Чуй Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и расширить проспект Чуй
Главе Налоговой службы присвоено высшее специальное звание Главе Налоговой службы присвоено высшее специальное звание
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
13 декабря, суббота
16:36
Жители обеспокоены предстоящей добычей золота на озере Кызыл-Кол в Чычкане Жители обеспокоены предстоящей добычей золота на озере...
16:30
В Кыргызстане упорядочат работу технологических парков
15:53
В Кыргызстане утвердили порядок определения стоимости услуг по захоронению
15:00
Кабмин изменил правила определения сроков учебного года в вузах и колледжах
14:44
Как удержать кыргызстанцев дома: кабмин разработал план занятости до 2030 года