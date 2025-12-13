Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 декабря

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Уволены председатель Нацагентства по делам религий и его заместитель

Председатель Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений Азамат Юсупов и его заместитель Руслан Мусаев освобождены от должностей.

Азамат Юсупов был назначен на должность в апреле 2025 года.

Руслан Мусаев был заместителем председателя с ноября 2024-го.

Руслан Кубаталиев назначен заместителем директора Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления.

Ранее он занимал должность руководителя аппарата полномочного представителя президента в Ошской области.

Имеет опыт в сфере государственного управления, регионального развития, экономического анализа и совершенствования системы государственной службы.

Азамат Джапаров назначен директором государственного учреждения «Кызмат» при управделами президента.

Азамат Джапаров родился 15 апреля 1989 года. Окончил КГТУ имени Исхака Раззакова и ИГУ имени Касыма Тыныстанова.

Был заместителем директора ГП «Инфоком» при ГРС по административным вопросам. В феврале 2025-го назначен первым заместителем директора ГУ «Кызмат».

Эркингуль Урдалетову назначили прокурором в Манасе.

Ранее она была прокурором Кара-Сууйского района, а прокуратуру Манаса возглавлял Рысбек Альчиев.

Самат Исабеков возглавил Департамент таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии.

Самат Исабеков родился в 1972 году. Окончил Кыргызский национальный университет по специальности «правоведение», Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Кыргызской Республики по специальности «международные отношения».

С 1996 года проходил службу в таможенных органах Кыргызстана, занимая оперативные и руководящие должности. В июне 2021 года назначен председателем Государственной таможенной службы. Эту должность покинул 19 февраля 2025 года в связи с переходом на другую работу. Имеет специальное звание генерал-майора таможенной службы.

Таалай Базарбаев освобожден от должности посла Кыргызстана в Италии.

Он проработал с мая 2021 года.

Посол Саудовской Аравии Ибрахим бин Ради Аль-Ради завершил свою дипмиссию в Кыргызстане.

Он проработал в КР с июня 2021 года.

Бекмамат Бактыбеков стал мэром Токтогула.

Мэр Токтогула Джалал-Абадской области Болот Максутбаев освобожден от должности по собственному желанию.

Ранее Бекмамат Бактыбеков занимал должность руководителя аппарата в Сузакской районной государственной администрации.



Алмазбек Касымалиев назначен заместителем генерального директора Национальной телерадиовещательной корпорации.

Он будет курировать информационное направление.

Алмазбек Касымалиев родился 30 апреля 1981 года. Имеет высшее образование, магистр журналистики.

Свою карьеру на НТРК начал в 2002-м.

Тренер Роберт Просинечки возглавил национальную сборную Кыргызстана по футболу.

Согласно условиям соглашения, Роберт Просинечки будет руководить командой один год и один месяц. В случае успешного выступления сборной на Кубке Азии — 2027 контракт автоматически продлят еще на три года.

Роберт Просинечки — одна из заметных фигур мирового футбола. В качестве тренера возглавлял сборные Хорватии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Турции и Черногории, а также работал с рядом европейских клубов. Как футболист он выступал за «Реал Мадрид», «Барселону», «Црвену Звезду» и другие топ-клубы, а в 1998 году стал бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной Хорватии.

Вице-президентом Федерации волейбола Кыргызстана стал Нургазы Кокчолоков.

Ранее занимал должность председателя судейской коллегии Федерации волейбола. Нургазы Кокчолоков также обслуживал полуфинальный матч чемпионата Азии по волейболу в центральной зоне. Ранее кыргызстанцы не обслуживали турниры такого уровня.

Теперь судейскую коллегию возглавил Урмат Сыдыкбеков. В октябре ему присвоили звание судьи международной категории по волейболу.

