Власть

За последние три года чистая прибыль от «Кумтора» составила $2 миллиарда

За последние три года чистая прибыль от золоторудного месторождения Кумтор составила около $2 миллиардов. Об этом сегодня, выступая на IV Народном курултае, заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По его словам, значительная прибыль начала поступать после того, как Кумтор перешел в собственность государства. Только в 2025 году чистая прибыль предприятия составила $678 миллионов.

Глава государства также отметил, что ОАО «Кыргызалтын» до 2020 года практически не пополняло бюджет — его доходы не превышали $1 миллиона в год. В настоящее время компания вышла на прибыль, которая в 2025 году составила около $200 миллионов.

Отдельно Садыр Жапаров остановился на золоторудном месторождении Макмал. Ранее государство ежегодно выделяло на его поддержку порядка 300 миллионов сомов в виде дотаций, однако по итогам текущего года предприятие получило чистую прибыль в размере 670 миллионов сомов.

Кроме того, открывшийся в прошлом году магазин золота «Кыргызалтына» за год заработал 735 миллионов сомов. По словам президента, и другие компании, которые ранее работали в убыток, в том числе «Кыргыз темир жолу» и «Кыргызстан аба жолдору», также начали приносить прибыль.

Садыр Жапаров отметил, что за последние годы экономика страны демонстрирует устойчивое развитие и работа в этом направлении будет продолжена.
