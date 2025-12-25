13:09
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Президент: Те, кто крадет у государства или дает взятку, сядут в тюрьму

Фото 24.kg. Садыр Жапаров

В Бишкеке сегодня, 25 декабря, в Кыргызской национальной филармонии начал работу очередной курултай с участием около 700 делегатов со всей страны. На мероприятии с обращением выступает президент Садыр Жапаров.

В своем выступлении глава государства заявил, что в Кыргызстане ведется бескомпромиссная борьба с коррупцией и организованной преступностью.

«Кыргызстан становится сильным государством, которое активно ведет борьбу с коррупцией и ОПГ. Украл — сядешь в тюрьму, дал взятку или взял ее — сядешь в тюрьму. Коррупция — это паразит, который тянет вниз государство», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент отметил, что равенство перед законом и жесткое пресечение коррупционных проявлений остаются приоритетами государственной политики.

Говоря о Народном курултае, Садыр Жапаров подчеркнул, что он занимает особое место в политической системе страны и является основой демократии.

«Это мост между народом и властью. Мы прислушиваемся к гласу народа при строительстве новой Кыргызской Республики», — заключил глава государства.
