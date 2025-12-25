С 1 апреля зарплата педагогов и медработников будет повышена на 100 процентов

С 1 апреля 2026 года заработная плата педагогических и медицинских работников будет повышена на 100 процентов. Об этом заявил сегодня на Народном курултае глава государства Садыр Жапаров.

По его словам, уважение к учителю и врачу — основа сильного государства.

«Учитель формирует будущее нации, врач охраняет здоровье и жизнь человека. Однако сегодня мы нередко сталкиваемся с грубым отношением, неуважением, а порой и проявлением насилия в их адрес. Это крайняя степень бескультурья. Мы обязаны вернуть этим двум священным профессиям их заслуженный авторитет и высокий общественный статус. Государственные органы, гражданское общество, каждая семья — все мы обязаны укреплять престиж учителя и врача. Пока не будет должного уважения к тем, кто обучает наших детей и лечит нас, мы не сможем стать по-настоящему культурной и развитой страной», — сказал президент.

В этой связи он подчеркнул, что с 1 апреля 2026 года заработная плата педагогических и медицинских работников будет повышена.

«Вчера председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил, что повышение составит не менее 50 процентов. Однако после обсуждений и повторной оценки финансовых возможностей правительства мы приняли решение увеличить заработную плату в среднем на 100 процентов за счет введения дополнительной одной ставки в виде президентской компенсационной выплаты в размере 15 тысяч сомов», — заметил Садыр Жапаров.

Он пояснил, что в настоящее время средняя зарплата педагогов составляет 26 тысяч сомов. С 1 апреля 2026 года после повышения она будет составлять порядка 52 тысяч. Размер заработной платы учителей определяется в зависимости от уровня образования, педагогического стажа, квалификационной категории, территориального расположения, преподаваемого предмета и недельной учебной нагрузки, отметил глава государства.

«Так, в городской общеобразовательной школе заработная плата молодого учителя без педагогического стажа, имеющего среднее педагогическое образование, с 1 апреля составит 36 тысяч 800 сомов, а после налоговых и социальных отчислений на руки он будет получать около 31 тысячи 200 сомов.

Зарплата учителя математики средней школы, работающего и проживающего в отдаленном высокогорном районе с районным коэффициентом 1,8 и имеющего более 30 лет педагогического стажа, в настоящее время составляет 65 тысяч 800 сомов, а с 1 апреля следующего года увеличится до 97 тысяч 600 сомов», — сказал он.

По словам Садыра Жапарова, сейчас средняя заработная плата врачей составляет 31 тысячу 500 сомов, а с 1 апреля она достигнет 62 тысяч 500 сомов, на руки они будут получать около 50 тысяч.

«В городских условиях зарплата врача, начинающего трудовую деятельность без опыта работы на одну ставку, в настоящее время составляет 16 тысяч 900 сомов, а после повышения будет равна 42 тысячам 100, из которых на руки он будет получать около 35 тысяч 500 сомов.

В отдаленном горном районе заработная плата врача высшей квалификационной категории с 30-летним стажем работы, занятого на одну ставку, составит 91 тысячу 700 сомов, при этом на руки он будет получать порядка 75 тысяч 700 сомов», — подчеркнул он.

Президент заметил, что сейчас средняя зарплата артистов составляет примерно 20 тысяч 700 сомов, а с 1 апреля 2026 года увеличится до ориентировочно 46 тысяч 500 сомов, на руки они будут получать около 39 тысяч.

«Средняя заработная плата тренеров после повышения составит 58 тысяч 900 сомов, а после налоговых и социальных отчислений чистый доход будет на уровне около 45 тысяч.

Кроме того, отмечу, что с 1 апреля следующего года заработная плата технического и обслуживающего персонала будет увеличена в среднем на 80 процентов за счет введения дополнительной президентской компенсационной выплаты в размере 5 тысяч сомов на одну ставку», — рассказал он.

Данный шаг является признанием и высокой оценкой их значимого вклада в развитие общества и укрепление их роли в жизни государства, добавил Садыр Жапаров.