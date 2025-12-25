13:09
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Власть

С 1 апреля зарплата педагогов и медработников будет повышена на 100 процентов

С 1 апреля 2026 года заработная плата педагогических и медицинских работников будет повышена на 100 процентов. Об этом заявил сегодня на Народном курултае глава государства Садыр Жапаров.

По его словам, уважение к учителю и врачу — основа сильного государства.

«Учитель формирует будущее нации, врач охраняет здоровье и жизнь человека. Однако сегодня мы нередко сталкиваемся с грубым отношением, неуважением, а порой и проявлением насилия в их адрес. Это крайняя степень бескультурья. Мы обязаны вернуть этим двум священным профессиям их заслуженный авторитет и высокий общественный статус. Государственные органы, гражданское общество, каждая семья — все мы обязаны укреплять престиж учителя и врача. Пока не будет должного уважения к тем, кто обучает наших детей и лечит нас, мы не сможем стать по-настоящему культурной и развитой страной», — сказал президент.

В этой связи он подчеркнул, что с 1 апреля 2026 года заработная плата педагогических и медицинских работников будет повышена.

«Вчера председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил, что повышение составит не менее 50 процентов. Однако после обсуждений и повторной оценки финансовых возможностей правительства мы приняли решение увеличить заработную плату в среднем на 100 процентов за счет введения дополнительной одной ставки в виде президентской компенсационной выплаты в размере 15 тысяч сомов», — заметил Садыр Жапаров.

Он пояснил, что в настоящее время средняя зарплата педагогов составляет 26 тысяч сомов. С 1 апреля 2026 года после повышения она будет составлять порядка 52 тысяч. Размер заработной платы учителей определяется в зависимости от уровня образования, педагогического стажа, квалификационной категории, территориального расположения, преподаваемого предмета и недельной учебной нагрузки, отметил глава государства.

«Так, в городской общеобразовательной школе заработная плата молодого учителя без педагогического стажа, имеющего среднее педагогическое образование, с 1 апреля составит 36 тысяч 800 сомов, а после налоговых и социальных отчислений на руки он будет получать около 31 тысячи 200 сомов.

Зарплата учителя математики средней школы, работающего и проживающего в отдаленном высокогорном районе с районным коэффициентом 1,8 и имеющего более 30 лет педагогического стажа, в настоящее время составляет 65 тысяч 800 сомов, а с 1 апреля следующего года увеличится до 97 тысяч 600 сомов», — сказал он.

По словам Садыра Жапарова, сейчас средняя заработная плата врачей составляет 31 тысячу 500 сомов, а с 1 апреля она достигнет 62 тысяч 500 сомов, на руки они будут получать около 50 тысяч. 

«В городских условиях зарплата врача, начинающего трудовую деятельность без опыта работы на одну ставку, в настоящее время составляет 16 тысяч 900 сомов, а после повышения будет равна 42 тысячам 100, из которых на руки он будет получать около 35 тысяч 500 сомов.

В отдаленном горном районе заработная плата врача высшей квалификационной категории с 30-летним стажем работы, занятого на одну ставку, составит 91 тысячу 700 сомов, при этом на руки он будет получать порядка 75 тысяч 700 сомов», — подчеркнул он.

Президент заметил, что сейчас средняя зарплата артистов составляет примерно 20 тысяч 700 сомов, а с 1 апреля 2026 года увеличится до ориентировочно 46 тысяч 500 сомов, на руки они будут получать около 39 тысяч.

«Средняя заработная плата тренеров после повышения составит 58 тысяч 900 сомов, а после налоговых и социальных отчислений чистый доход будет на уровне около 45 тысяч.

Кроме того, отмечу, что с 1 апреля следующего года заработная плата технического и обслуживающего персонала будет увеличена в среднем на 80 процентов за счет введения дополнительной президентской компенсационной выплаты в размере 5 тысяч сомов на одну ставку», — рассказал он.

Данный шаг является признанием и высокой оценкой их значимого вклада в развитие общества и укрепление их роли в жизни государства, добавил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg./vlast/355992/
просмотров: 1613
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане средняя зарплата превысила 42,9 тысячи сомов
Кабмин отменил ряд устаревших решений по зарплате и трудовым книжкам
В Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов
Равные условия. Депутатам Жогорку Кенеша перестали платить зарплату
Новые правила оплаты труда работников культуры и спорта утвердили в Кыргызстане
Цены на продукты ползут вверх. Что в Кыргызстане подорожало заметнее всего
В мэриях крупных городов Кыргызстана повысят надбавки и премии сотрудникам
Как изменится зарплата врачей после повышения в 2026 году, рассказали в МЗ КР
Запрет работы в частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в госбольницах
Парламент одобрил введение уголовной ответственности за нападение на врачей
Популярные новости
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в&nbsp;2026 году Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в 2026 году
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на&nbsp;утраченных территориях Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Бизнес
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
&laquo;Кант ТШП&raquo;&nbsp;&mdash; лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в&nbsp;2025 году «Кант ТШП» — лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в 2025 году
MEGA и&nbsp;Нацагентство по&nbsp;инвестициям подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании MEGA и Нацагентство по инвестициям подписали меморандум о взаимопонимании
Скорее в&nbsp;O!Store: &minus;31 процент на&nbsp;аксессуары и&nbsp;крутые подарки от&nbsp;Honor Скорее в O!Store: −31 процент на аксессуары и крутые подарки от Honor
25 декабря, четверг
13:00
Президент КР пообещал предоставить бизнесу значительные послабления Президент КР пообещал предоставить бизнесу значительные...
12:50
Садыр Жапаров заявил о жестких мерах против коррумпированных судей
12:43
Президент онлайн открыл ряд промышленных и социальных объектов в Кыргызстане
12:37
Мошенничество в Кыргызстане стало одной из самых опасных угроз для общества
12:35
Садыр Жапаров сравнил смертность в ДТП с войной и пообещал жесткие меры