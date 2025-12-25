Президент Садыр Жапаров, выступая сегодня на IV Народном курултае, заявил, что Кыргызстан обладает уникальной природой, и общество обязано относиться к ней с уважением.

Он подчеркнул, что никакие реформы и законы не будут работать, пока не изменится внутренний мир человека. По словам главы государства, новая КР начинается не со строительства зданий или заводов, а с нового мышления, ценностей и общественной культуры.

«Наш долг — передать все, что у нас есть, следующему поколению в чистом виде. Однако мы оставляем мусор в горах и на берегах озер. Это стыдно и является проявлением безответственности. Субботники проводятся, но этого недостаточно», — сказал он.

Садыр Жапаров отметил, что каждый родитель должен не только говорить детям о бережном отношении к природе, но и показывать это на личном примере.

Отдельно он обратился к государственным служащим, подчеркнув, что госслужба — это не способ личного обогащения, а высокая ответственность и доверие со стороны государства и народа. И заявил, что эпоха перекладывания обращений граждан между ведомствами должна остаться в прошлом.

«Не ждите заявлений, все вопросы народа решайте заранее», — призвал президент.

По словам Садыра Жапарова, от каждого руководителя он ожидает порядка, рассудительности, точности и полной ответственности перед обществом.