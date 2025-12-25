Президент Кыргызстана назвал армию соответствующей современным вызовам

Президент Садыр Жапаров на Народном курултае назвал армию Кыргызстана соответствующей современным вызовам.

По его словам, впервые за многие годы наша армия получила современное оборудование, отвечающее требованиям XXI века.

«Государство без доверительной армии, без сильных правоохранительных органов и без порядка — страна без будущего. В последние годы сектор обороны КР сильно модернизировали. На сотни миллиардов закупили современную технику, авиационные комплексы, средства наблюдения, высокоточные системы защиты, современный транспорт и оборудование связи. Впервые за многие годы наша армия получила современное оборудование, отвечающее требованиям XXI века», — сказал Садыр Жапаров.

Но, по его словам, техника — это лишь часть прогресса.

«Мы еще обновили стандарты подготовки военнослужащих, усилили дисциплину, улучшили социальную поддержку. Сегодня кыргызский военнослужащий — современный специалист, который освоил современную технологию, верен присяге и в любое время готов защищать свою страну. Мы и дальше продолжим реформировать армию, усилим работы по воспитанию молодежи в военно-патриотическом направлении», — сказал глава государства.