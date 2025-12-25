Садыр Жапаров заявил о жестких мерах против коррумпированных судей

Президент Садыр Жапаров заявил, что недовольство деятельностью судебной системы в Кыргызстане существовало и ранее и было достаточно серьезным. Об этом он сказал на Народном курултае.

По его словам, судья должен быть служителем закона — строгим, принципиальным и справедливым, но при этом человечным. Глава государства отметил, что в стране проделана значительная работа по обновлению судебной системы, в том числе существенно повышены заработные платы судей и созданы условия для их независимости и достойного уровня жизни.

Садыр Жапаров подчеркнул, что государство выполнило свои обязательства и теперь ответственность лежит на самих судьях. «Судья, продавший свое решение, — это не судья, а человек, подрывающий основы государственности», — заявил он.

Президент добавил, что в судебной системе не должно быть места коррупции и закулисным договоренностям, а все сотрудники, уличенные в подобных действиях, будут безоговорочно отстранены от работы и лишены возможности продолжать деятельность в этой сфере.

Глава государства заверил, что государство и дальше будет прилагать усилия для укрепления судебной власти.