Власть

Президент КР озабочен. Каждый третий брак в КР заканчивается разводом

На заседании народного курултая президент КР Садыр Жапаров отметил, что сегодня наблюдается тревожная тенденция, угрожающая институту семьи – основополагающему фундаменту нашего общества.

Он отметил, что в 2024 году в Кыргызстане было зарегистрировано 45 тысяч 321 брак, и в то же время 13 тысяч 397 семей распались. По сравнению с 2023 годом, количество разводов увеличилось еще на 5,8 процента.

«Если перевести эти показатели в простую жизненную пропорцию, то каждый третий брак заканчивается разводом. Рост числа разводов – это тревожный сигнал для всех нас. Если мы уже сегодня не уделим должного внимания укреплению семьи, завтра столкнемся с серьезными социальными, экономическими и демографическими последствиями. Поэтому укрепление института семьи должно стать одним из ключевых направлений государственной политики», - считает Садыр Жапаров.

Он добавил, что брак – это большая ответственность.

«Это умение понимать друг друга, прощать и держать слово. Это священный союз двух людей, принявших решение быть вместе и в радости, и в трудные времена. Безусловно, у каждого развода есть свои причины: экономические трудности, отсутствие поддержки, психологическое давление, конфликты, бытовые проблемы и другие обстоятельства. Государство обязано выявлять эти причины, изучать их и принимать взвешенные решения и меры.

Разумеется, мы уже предпринимаем соответствующие шаги. В этой связи мы обязаны затронуть еще одну важную тему – демографические показатели. Устойчивое развитие страны напрямую связано с численностью и структурой населения. Если население не растет, оно стареет. Если народ стареет, страна теряет жизненную энергию, экономическую динамику и обороноспособность. Поэтому государством приняты решения о существенной поддержке многодетных семей, особенно проживающих в горных и труднодоступных районах», – добавил Садыр Жапаров.

Так, с 1 января 2026 года многодетные матери, проживающие в горных районах, будут получать выплаты в следующих размерах: при рождении 4-го ребенка – 100 тысяч сомов; 5-го ребенка – 600 тысяч сомов; 7-го ребенка – 1 миллион сомов; 8-го ребенка –1,2 миллиона сомов; 9-го ребенка – 1,5 миллиона сомов; 10-го и каждого последующего ребенка – 2 миллиона сомов.

«Таких решений ранее не принималось. Безусловно, это значительные расходы. Но это – необходимость, продиктованная будущим нашего государства. Мы делаем и будем реализовывать эти меры для того, чтобы семьи чувствовали уверенность, ощущали поддержку и знали: государство всегда рядом. Семья издавна была и остается одним из древнейших, прочных и священных устоев кыргызского общества», – добавил Садыр Жапаров.
