Мошенничество в Кыргызстане стало одной из самых опасных угроз для общества

Мошенничество сегодня является одним из самых распространенных и опасных видов преступлений, заявил президент Садыр Жапаров на IV Народном курултае.

Глава государства отметил, что финансовые, имущественные, цифровые и бытовые формы обмана стали обыденным явлением, из-за которого граждане теряют деньги, имущество и нередко накопления всей жизни. По его словам, в адрес президента поступает большое количество обращений по таким фактам.

Мошенничество разрушает семьи, подрывает доверие к государству и отравляет общество.

Садыр Жапаров

Он отметил, что подобные преступления являются не просто нарушением закона, а посягательством на безопасность и благополучие человека. Президент заверил, что государство будет жестко реагировать на все виды мошенничества.

По словам главы государства, необходимо усилить контроль, укрепить работу правоохранительных органов и применять строгие правовые меры в отношении мошенников. «Государственная власть обязана защищать граждан от преступников, которые, входя в доверие или пользуясь тяжелым положением людей, наживаются на них», — заключил президент.
