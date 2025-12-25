Глава КР заявил о всесторонней модернизации сферы образования

Образование — одна из важнейших основ государственного строительства и ключевой элемент развития человеческого капитала. Об этом заявил сегодня на Народном курултае глава государства Садыр Жапаров.

По его словам, молодежи необходимо дать такое образование, которое позволит не просто следовать за мировым развитием, а опережать его.

«Наряду с реформой перехода на 12-летнее образование мы продолжим всестороннюю модернизацию образовательной инфраструктуры и материально-технической базы. Образовательная программа «Алтын казык» — наша путеводная звезда. Она определяет стратегическое направление будущего развития образования.

Переход к современной 12-летней модели, обновленные учебники, внедрение программ, основанных на компетенциях XXI века, — это шаги, направленные на обеспечение конкурентоспособности молодого поколения Кыргызстана на глобальном уровне. Таким образом, мы формируем систему образования, ориентированную не на накопление фактов, а на развитие мышления, умение решать задачи и способность создавать новое», — добавил Садыр Жапаров.

В сфере инфраструктуры предпринимаются масштабные шаги: 53 школы будут модернизированы до уровня типовых; 220 будут оснащены STEM-лабораториями и соответствующим оборудованием; 50 процентов детских садов, включая те, которые находятся в отдаленных и горных районах, будут подключены к высокоскоростному интернету; не менее 85 процентов учителей будут обеспечены ноутбуками и современными цифровыми инструментами обучения.

«Однако образование не ограничивается только школами. Это единая экосистема. Наша цель — преобразовать университеты в центры обучения, исследований и инноваций, которые поспособствуют переходу страны к экономике знаний. При высших учебных заведениях появятся инновационные хабы, технопарки и бизнес-инкубаторы. Там молодежь сможет создавать стартапы, патентовать разработки, внедрять технологии и коммерциализировать идеи. В результате вчерашние заветные идеи должны завтра превратиться в конкретную реальность», — отметил президент.

Он подчеркнул, что особое внимание удялят подготовке высококвалифицированных специалистов и кадров.

«Необходимо прямо признать: Кыргызстан сталкивается с дефицитом рабочей силы, низкой производительностью труда и серьезным разрывом между системой образования и реальными потребностями экономики. Поэтому развитие дуального образования для нас не желание и не эксперимент. Это объективная необходимость, обусловленная требованиями времени, рынка труда и стратегическими интересами государства. Мы обязаны укреплять это направление системно и без промедления. Дуальная модель — это форма обучения, позволяющая молодежи совмещать знания с реальным трудом, приобретать профессиональные навыки, укреплять дисциплину и повышать ответственность.

Молодежь хочет видеть практический результат, иметь возможность трудоустройства уже в процессе обучения и получать знания, с которыми можно уверенно смотреть в будущее. Дуальное образование дает именно такую возможность. Когда студент часть своего времени проводит на производстве, в сфере услуг, в инженерных компаниях, на строительных объектах или в IT-проектах, он осваивает не только теоретическое представление о профессии, но и подлинное профессиональное мастерство. А при совместном участии работодателей в подготовке кадров создаются условия для формирования специалистов, непосредственно востребованных экономикой», — считает Садыр Жапаров.