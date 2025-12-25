Садыр Жапаров рассказал, как Кыргызстан добивается энергетической независимости

Выступая на Народном курултае, президент Садыр Жапаров отметил, что энергетика является стратегической основой стабильности, национальной безопасности и экономического развития Кыргызстана.

«Надежное обеспечение электроэнергией каждого города, района и села напрямую влияет на функционирование предприятий, качество жизни граждан и потенциал устойчивого экономического роста. Все гидроэлектростанции, построенные в 50-60-70-е годы, включая Токтогульскую ГЭС, на протяжении более чем 50 лет не проходили капитального ремонта и работали в непрерывном режиме. Когда мы пришли к власти, их техническое состояние было крайне тяжелым.

За четыре года проведена масштабная модернизация: на Токтогульской ГЭС обновлены четыре агрегата, мощность увеличена на 240 мегаватт; построены 28 новых малых ГЭС общей мощностью более 400 мегаватт. Если бы эти меры не реализовали, страна сегодня столкнулась бы с ограничениями электроэнергии, в десять раз более жесткими, чем сейчас. Строительство около ста новых ГЭС, модернизация действующих станций, внедрение солнечных и ветровых источников энергии формируют прочный фундамент энергетической независимости», — сказал он.

По словам главы государства, в Кара-Кече продолжается строительство теплоэлектроцентрали мощностью 1 тысяча 200 мегаватт, а также реализация проекта «Камбар-Ата-1».

«Возведение ГЭС «Камбар-Ата-1» мощностью 1 тысяча 860 мегаватт является крупнейшим энергетическим проектом в истории Кыргызстана. После ввода станции в эксплуатацию наша страна станет полноценным экспортером электроэнергии. Она обеспечит не только внутренние потребности, но и поспособствует энергетической стабильности соседних государств. Этот проект является символом национальной силы, экономической независимости и стратегического будущего КР», — добавил он.

По словам Садыра Жапарова, на протяжении многих лет государство закупало электроэнергию у соседних стран по высокой цене, реализуя ее населению по значительно более низким тарифам.

«Образовавшаяся разница накапливалась десятилетиями и привела к многомиллиардной задолженности национальной энергетической системы. В настоящее время эти долги сокращаются, и уже в следующем году энергетическая отрасль сможет работать без долгов, обеспечивая дальнейшее развитие и формируя доходную базу. Электроэнергия — это ресурс, который требует бережного и рационального использования. Мы должны включать освещение и электроприборы только при необходимости и не допускать бессмысленного расходования энергии», — заключил он.