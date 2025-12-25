Президент КР призвал не льстить властям, а доносить до нее все насущные вопросы

Президент Кыргызстана призвал делегатов курултая не льстить власти, а доносить до нее все насущные вопросы и проблемы. Об этом Садыр Жапаров заявил сегодня на IV Народном курултае.

Он призвал делегатов говорить строго по теме.

«Сейчас начнут говорить 150 делегатов. Каждый начнет здороваться, поздравлять с Новым годом, потом начнет хвалить власти. Половина из трех минут на это уйдет, из-за этого некоторые не смогут уложиться в регламент. Начнете просить дополнительное время. Поэтому, чтобы не отнимать наше с вами время, начинайте говорить сразу по существу. А то завтра оппозиция и НПО первыми начнут кричать, что мы собрали дежурных делегатов, чтобы они хвалили нас. Нас не надо хвалить, мы в этом не нуждаемся. Если есть какая-то конструктивная критика, не боясь, говорите о ней, никто за это не будет преследовать вас. Я вчера услышал, что аким одного из районов пытался давить на делегата. Мы проводим расследование, и чиновник будет привлечен к ответственности», — добавил глава государства.

Садыр Жапаров призвал делегатов не нести обращения к нему напрямую, а отдавать секретариату курултая. «Не переживайте, все они будут на моем контроле. Я лично запишу все 150 выступлений», — сказал он.