Глава КР заявил о необходимости возрождения кыргызской киноиндустрии

Наступило время настоящего возрождения кыргызской киноиндустрии, заявил сегодня на заседании Народного курултая президент КР Садыр Жапаров.

По его словам, необходимо создавать полноценные условия для производства качественного и конкурентоспособного кино — от модернизации киностудий и поддержки отечественных режиссеров, сценаристов и актеров до привлечения частных инвестиций, современных технологий и международных партнеров.

«Нам необходимо вдохнуть новую жизнь в отечественное кино, чтобы наши фильмы снова могли звучать на мировых фестивалях, чтобы история кыргызского народа была показана на больших экранах и стала гордостью и культурным достоянием нашей страны.

Наряду с кино динамично развивается и широкий спектр национального искусства: новые театральные постановки, современная живопись, документалистика, национальный фольклор, оркестровое исполнительство, молодежные культурные инициативы. Наша цель — обеспечить кыргызскому искусству достойное место на мировых сценах и фестивалях», — отметил Садыр Жапаров.

Сегодня молодые люди, отметил он, ищут возможности самовыражения в музыке, театре, кино, литературе, фотографии, цифровом искусстве, видеопроизводстве и блогинге.

«Государство поддержит их идеи, инициативы, творческие лаборатории, студии, конкурсы и международные программы. Наша задача — создать условия для раскрытия каждого таланта и не допустить, чтобы он остался нереализованным из-за нехватки ресурсов или инфраструктуры», — добавил Садыр Жапаров.

Он добавил, что Кыргызстан будет укреплять международное культурное сотрудничество.

«Кыргызстан как активный участник глобального диалога цивилизаций должен широко представлять свою культуру на международных площадках, принимать зарубежных артистов, реализовывать совместные проекты и достойно продвигать национальную самобытность за пределами страны. Культура — это не вспомогательный сектор, а сердце страны.

Именно она определяет систему ценностей, которую мы передаем будущим поколениям, образ Кыргызстана в глазах мирового сообщества и духовную устойчивость общества в период перемен. Развитая культура обладает силой, способной объединять народ гораздо прочнее, чем любые политические лозунги. Сегодня Кыргызстан вступает в период масштабного культурного обновления. Государство уделяет внимание не отдельным элементам, а всей культурной экосистеме в целом. Мы последовательно продвигаем комплексную политику развития — от сохранения исторического наследия до поддержки современного творчества.

Мы усиливаем работу по восстановлению и модернизации театров, музеев, домов культуры, этнографических центров и библиотек. Инвестиции будут направлены на то, чтобы каждый гражданин — от Баткена до Нарына — имел равный доступ к искусству, образованию и культурному развитию. Финансирование получат как столичные учреждения, так и объекты культуры в регионах», — отметил Садыр Жапаров.

Он отметил, что нематериальное культурное наследие — традиционная музыка, народные ремесла, устное творчество и уникальные национальные обычаи — являются отдельным приоритетным направлением поддержки.

«Все это образует прочную связь поколений, определяет нашу идентичность и формирует те особенности, которые отличают нас от других народов. Культура не должна ограничиваться лишь сохранением прошлого — она обязана смело формировать будущее», — считает Садыр Жапаров.