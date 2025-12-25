Президент КР пообещал предоставить бизнесу значительные послабления. Об этом Садыр Жапаров заявил на Народном курултае.

По его словам, сегодня наблюдается важная тенденция — растут инвестиции в основной капитал.

«Это означает открытие новых предприятий, развитие промышленности, строительство современных объектов и создание тысяч рабочих мест. Все больше наших граждан инвестируют средства в производство, переработку, фермерские хозяйства и инновации. Следовательно, это является доказательством прочного доверия к государству», — считает Садыр Жапаров.

Он отметил, что Кыргызстан становится все более привлекательной страной для международного бизнеса.

«Рост иностранных инвестиций, интерес крупных компаний, внимание к нашим ресурсам, инфраструктуре и реформам свидетельствуют о том, что мы движемся в правильном направлении. Мы принимаем все меры для того, чтобы инвесторы чувствовали себя надежно защищенными государством.

Мы упрощаем инвестиционные процедуры: сокращены согласования, устранены бюрократические барьеры, внедрены цифровые услуги.

Нам необходимо расширять участие иностранных инвесторов, увеличивать приток частного капитала в промышленность, переработку, энергетические проекты, цифровые технологии, сельское хозяйство и логистику. Инвестиции должны стать движущей силой каждого региона и каждого сектора», — добавил он.

Глава КР отметил, что страна продолжает открытую, партнерскую политику, чтобы превратить Кыргызстан в один из самых привлекательных инвестиционных регионов Центральной Азии.

«Сегодня малый и средний бизнес стал опорой нашей экономики. По итогам девяти месяцев 2025 года данный сектор продемонстрировал существенный рост. Количество малых и средних предприятий выросло на 12 процентов и достигло 20 тысяч. Численность занятых в них работников увеличилась на 5,3 процента и составила 617 тысяч человек. Мы и дальше будем создавать благоприятные условия для бизнеса: вводить прозрачные и удобные правила ведения предпринимательской деятельности, обеспечивать устойчивую финансовую поддержку, защищать от необоснованных административных барьеров и создавать равные возможности для всех граждан», — отметил Садыр Жапаров.

«Я знаю, что некоторые из вас в последнее время сталкиваются с избыточными проверками, а в отдельных случаях и с проявлениями несправедливости. Мне об этом известно. После новогодних каникул я планирую собрать всех вас, представителей силовых структур и бизнес-сообщества, сесть и откровенно, взвешенно обсудить все вопросы и принять соответствующие решения», — добавил Садыр Жапаров.