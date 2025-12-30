Китай анонсировал крупномасштабные военные учения вокруг Тайваня. Учения, получившие название «Справедливая миссия — 2025», начнутся сегодня, сообщает Reuters.

В маневрах с боевыми стрельбами примут участие все рода войск, будут введены временные ограничения в морском и воздушном пространстве.

В заявлении командования подчеркивается, что учения являются «серьезным предупреждением» сторонникам независимости Тайваня и внешним силам, пытающимся вмешаться. На них отработают патрулирование, установление интегрированного контроля, блокирование ключевых портов и районов, а также задачи многомерного сдерживания.

На графике обозначены пять зон вокруг острова с ограничениями для судоходства и полетов. Это будут уже шестые учения подобного масштаба с 2022 года. Впервые в публичных заявлениях Пекина их прямой целью названо «сдерживание» иностранного военного вмешательства.

Маневры проходят на фоне обострения региональной обстановки. В ноябре премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила — конфликт вокруг Тайваня может стать для ее страны угрозой выживания, что позволит применить право на коллективную самооборону. КНР в ответ пригрозила Японии «сокрушительным ударом».

Кроме того, в декабре США объявили о рекордном пакете военной помощи Тайваню на $11,1 миллиарда, включающем поставки систем HIMARS, ракет ATACMS и беспилотников. Вашингтон заявил, что эти меры направлены на обеспечение национальной безопасности и стабильности в регионе.