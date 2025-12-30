21:43
USD 87.42
EUR 102.87
RUB 1.12
Власть

США выделят $2 миллиарда на гуманитарную деятельность ООН

Организация Объединенных Наций и правительство Соединенных Штатов подписали в Женеве меморандум о взаимопонимании. В рамках него США берут на себя обязательство выделить $2 миллиарда в гуманитарные фонды под управлением ООН.

По данным Службы новостей ООН, соглашение предусматривает финансирование помощи в 17 странах, включая Украину, Гаити, Судан и Сирию, а также вклад в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что эти средства расширят возможности организации по спасению жизней, оказанию помощи наиболее уязвимым группам населения и снижению масштабов человеческих страданий.

«Каждый доллар имеет значение, и мы намерены максимально эффективно использовать эту поддержку, чтобы добиться реальных результатов для людей, находящихся в отчаянном положении», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой главы ООН.

В условиях нарастающего глобального гуманитарного кризиса Антониу Гутерриш также призвал всех доноров активизировать усилия и увеличить поддержку гуманитарных операций.
Ссылка: https://24.kg./vlast/356581/
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
Новогодние праздники. В ООН призывают минимизировать отходы
Как другая планета. Кыргызстанец о жизни в Папуа — Новой Гвинее и работе в ООН
Тепло Нового года подарили пациентам Центра охраны материнства и детства
Полититоги-2025: визиты, выборы, граница. Что произошло за 12 месяцев
Дональд Трамп пригласил лидеров Казахстана и Узбекистана на саммит G20 в США
В США нелегальным мигрантам предлагают $3 тысячи за добровольный выезд
Администрация Трампа отзывает почти 30 кадровых дипломатов по всему миру
Люк Коффи: США следует стремиться к укреплению связей с тюркским блоком
В Майами прошли переговоры с Киевом, теперь идут с делегацией России
В США опубликовали тысячи страниц и фото дела Эпштейна: много известных персон
Популярные новости
Садыр Жапаров ознакомился с&nbsp;работой завода по&nbsp;производству кормов для рыб Садыр Жапаров ознакомился с работой завода по производству кормов для рыб
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесен законопроект о&nbsp;тишине: Новый год выведут из-под запрета В Жогорку Кенеш внесен законопроект о тишине: Новый год выведут из-под запрета
Садыр Жапаров о&nbsp;СИЗО: Я&nbsp;сам сидел почти 4,5 года&nbsp;&mdash; и&nbsp;не&nbsp;жаловался Садыр Жапаров о СИЗО: Я сам сидел почти 4,5 года — и не жаловался
Мирное урегулирование в&nbsp;Украине. Трамп прокомментировал встречу с&nbsp;Зеленским Мирное урегулирование в Украине. Трамп прокомментировал встречу с Зеленским
Бизнес
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
Как Beeline объединял и&nbsp;вдохновлял людей в&nbsp;2025 году Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году
Simbank повысил ставки по&nbsp;депозитам до&nbsp;16,5 процента годовых Simbank повысил ставки по депозитам до 16,5 процента годовых
Новогодний график работы O!Store Новогодний график работы O!Store
30 декабря, вторник
21:25
Ради вывески кафе в Бишкеке спилили полувековой тополь Ради вывески кафе в Бишкеке спилили полувековой тополь
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 декабря: временами дождь
20:44
Впервые на чемпионате Азии по велоспорту выступят параатлеты из Кыргызстана
20:23
Темирлана Султанбекова перевели в ШИЗО. Комментарий ГСИН
20:22
Маруп уулу Калдарбек назначен худруком Ошской филармонии с испытательным сроком