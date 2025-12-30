США выделят $2 миллиарда на гуманитарную деятельность ООН

Организация Объединенных Наций и правительство Соединенных Штатов подписали в Женеве меморандум о взаимопонимании. В рамках него США берут на себя обязательство выделить $2 миллиарда в гуманитарные фонды под управлением ООН.

По данным Службы новостей ООН, соглашение предусматривает финансирование помощи в 17 странах, включая Украину, Гаити, Судан и Сирию, а также вклад в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что эти средства расширят возможности организации по спасению жизней, оказанию помощи наиболее уязвимым группам населения и снижению масштабов человеческих страданий.

«Каждый доллар имеет значение, и мы намерены максимально эффективно использовать эту поддержку, чтобы добиться реальных результатов для людей, находящихся в отчаянном положении», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой главы ООН.

В условиях нарастающего глобального гуманитарного кризиса Антониу Гутерриш также призвал всех доноров активизировать усилия и увеличить поддержку гуманитарных операций.