Президент Кыргызстана наградил главу китайской компании орденом «Достук»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ о награждении генерального директора компании «Цзюньсинь Хуаньбао Кей Джи Инвест» Дай Даого орденом «Достук».

Согласно документу, государственная награда присуждена за значительный вклад в реализацию проекта по строительству экотехнологического завода в Бишкеке, предусматривающего утилизацию твердых бытовых отходов с одновременным производством электрической энергии.

В указе отмечается, что проект имеет важное значение для развития экологически чистых технологий, модернизации системы обращения с отходами и укрепления международного сотрудничества.

Документ вступает в силу со дня подписания.