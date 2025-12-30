12:18
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Власть

Президент Кыргызстана наградил главу китайской компании орденом «Достук»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ о награждении генерального директора компании «Цзюньсинь Хуаньбао Кей Джи Инвест» Дай Даого орденом «Достук».

Согласно документу, государственная награда присуждена за значительный вклад в реализацию проекта по строительству экотехнологического завода в Бишкеке, предусматривающего утилизацию твердых бытовых отходов с одновременным производством электрической энергии.

В указе отмечается, что проект имеет важное значение для развития экологически чистых технологий, модернизации системы обращения с отходами и укрепления международного сотрудничества.

Документ вступает в силу со дня подписания.
Ссылка: https://24.kg./vlast/356631/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев проверил село Достук в Баткенской области
Очередной орден получил мэр города Ош. На этот раз от президента Узбекистана
Президент Египта присвоил Трампу высшую государственную награду — орден Нила
В селе Жаны Достук Баткенской области возводятся 181 жилой дом и соцобъекты
Глава Казахстана вручил Патриарху Московскому и всея Руси орден «Алтын Қыран»
Камчыбек Ташиев ответил Султанбаю Айжигитову по селу Достук, переданному РТ
Жители села Достук останутся на прежнем месте до готовности новых домов
Поддался эмоциям. Полпред Баткена попросил прощения у жителей села Достук
Передача села Достук в Баткене. Определено место для переселения жителей
Большая часть жителей баткенского села Достук за инициативу о переселении
Популярные новости
Садыр Жапаров ознакомился с&nbsp;работой завода по&nbsp;производству кормов для рыб Садыр Жапаров ознакомился с работой завода по производству кормов для рыб
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесен законопроект о&nbsp;тишине: Новый год выведут из-под запрета В Жогорку Кенеш внесен законопроект о тишине: Новый год выведут из-под запрета
Садыр Жапаров о&nbsp;СИЗО: Я&nbsp;сам сидел почти 4,5 года&nbsp;&mdash; и&nbsp;не&nbsp;жаловался Садыр Жапаров о СИЗО: Я сам сидел почти 4,5 года — и не жаловался
Мирное урегулирование в&nbsp;Украине. Трамп прокомментировал встречу с&nbsp;Зеленским Мирное урегулирование в Украине. Трамп прокомментировал встречу с Зеленским
Бизнес
Итоги 2025&nbsp;года: MEGA фиксирует исторический максимум по&nbsp;доходам Итоги 2025 года: MEGA фиксирует исторический максимум по доходам
График работы ЦОН &laquo;Бишкекгаз&raquo; в&nbsp;новогодние выходные График работы ЦОН «Бишкекгаз» в новогодние выходные
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
Эксперты из&nbsp;37&nbsp;стран посетили Meet Global MICE Congress в&nbsp;Москве Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
30 декабря, вторник
12:16
Милиция задержала участников драки в одном из заведений Бишкека Милиция задержала участников драки в одном из заведений...
12:02
Президент Кыргызстана наградил главу китайской компании орденом «Достук»
12:00
Выход из черного списка ЕС и правила для дронов: что меняется в авиации КР
11:59
Минстрой рассказал о том, какие крупные объекты реализовывал в 2025 году
11:53
В аэропорту «Манас» устанавливают современную светосигнальную систему