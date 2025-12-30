Депутат предлагает сделать госзакупки доступными для людей с инвалидностью

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев вынес на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в Закон «О государственных закупках».

Инициатива предлагает дополнить статью 12 нормой, обязывающей включать в документацию о закупках требования по обеспечению доступности товаров, работ и услуг для лиц с инвалидностью, условия для их беспрепятственного доступа к объектам, являющимся предметом закупки.

По проекту такие требования должны устанавливать в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов, национальным законодательством и принципами универсального дизайна. Особый акцент делается на закупках, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом зданий и помещений, приобретением транспорта, технических средств, услуг в сфере информации и связи. В этих случаях заказчики будут обязаны указывать конкретные технические спецификации, обеспечивающие доступность для всех категорий лиц с инвалидностью.

В справке-обосновании отмечается: действующее законодательство не содержит прямого требования учитывать доступность при планировании госзакупок. Это приводит к появлению новых объектов, не приспособленных для людей с инвалидностью, и необходимости их последующей дорогостоящей адаптации.

По мнению автора инициативы, принятие закона позволит:

предотвратить создание недоступной инфраструктуры за счет бюджетных средств;

повысить эффективность госрасходов;

выполнить международные обязательства Кыргызстана по Конвенции ООН о правах инвалидов.

Отмечается, что законопроект не потребует дополнительного финансирования из бюджета и не повлечет негативных социальных или экономических последствий.

Проект закона размещен на официальном сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.