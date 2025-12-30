Президент отменил все указы о пилотной административно-территориальной реформе

Президент Садыр Жапаров подписал указ о признании утратившими силу ряда своих прежних решений, касающихся проведения пилотной административно-территориальной реформы.

Согласно документу, отменены указы, принятые в 2022-2024 годах, которыми предусматривалось проведение административно-территориальной реформы в пилотном режиме на уровне айыльных аймаков и городов по всей стране. Также признан утратившим силу указ о пилотном проекте по временной передаче районных и региональных подразделений министерств и ведомств под руководство местных государственных администраций.

В частности, отменены:

указы о пилотной реформе на уровне айыльных аймаков Иссык-Кульской и Нарынской областей;

решения о расширении пилотной реформы на айыльные аймаки и города по всей республике;

указ о временном управлении территориальными подразделениями министерств и ведомств в рамках пилотного проекта.

В указе отмечается, что решение принято в соответствии со статьями 70 и 71 Конституции Кыргызской Республики.

Документ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2026 года.