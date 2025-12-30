21:44
Власть

В Казахстане предложили ограничить выезд за границу экс-чиновникам

Депутат Мажилиса Казахстана Ермурат Бапи выступил с инициативой законодательно ограничить выезд за рубеж для бывших высокопоставленных должностных лиц — экс-президента, министров и других чиновников. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

По словам парламентария, цель инициативы — обеспечение безопасности страны. В качестве аргумента он сослался на международную практику, отметив, что подобные ограничения действуют, в частности, в Китае.

Отметим, что поводом для заявления стала недавняя встреча первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. О визите кратко сообщила пресс-служба президента РФ, не уточнив цель и содержание переговоров.

Фото из интернета. Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин

Это уже вторая встреча Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным в 2025 году. Предыдущая состоялась в мае. Тогда пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай заявлял, что подобные контакты соответствуют международной практике и отражают личные связи, сложившиеся за годы государственной деятельности.
