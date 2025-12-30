21:44
USD 87.42
EUR 102.87
RUB 1.12
Власть

Президент Казахстана подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Президент Казахстана подписал закон, предусматривающий запрет пропаганды ЛГБТ. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента».

Напомним, 18 декабря законопроект во втором, окончательном чтении был утвержден Сенатом. Документ запрещает транслировать пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации в публичном пространстве, в том числе в СМИ, сетях телекоммуникаций и интернет-ресурсах.

Ранее казахстанцы создали петицию с требованием запретить пропаганду ЛГБТ в стране на законодательном уровне.
Ссылка: https://24.kg./vlast/356711/
просмотров: 440
Версия для печати
Материалы по теме
Сенат Казахстана одобрил поправки о запрете пропаганды ЛГБТ
В Казахстане депутаты мажилиса проголосовали за запрет пропаганды ЛГБТ
ГКНБ закрыл клубы в Бишкеке за ЛГБТ-пропаганду и распространение «аптечки»
Disney отказывается от использования расово разнообразных персонажей
Защита от дискриминации. Депутат считает, что законом могут воспользоваться ЛГБТ
Кыргызстанда ЛГБТ пропагандасына тыюу салынды
Традиции, ценности, внешний враг. Какие нарративы пропаганды используют власти
В Кыргызстане в 2022 году зарегистрирован 31 случай нарушений прав ЛГБТ
Эдиль Байсалов обещал ликвидировать комитет по борьбе с ВИЧ/СПИДом
Задержанного на марше за права женщин с ЛГБТ-символикой оштрафуют
Популярные новости
Садыр Жапаров ознакомился с&nbsp;работой завода по&nbsp;производству кормов для рыб Садыр Жапаров ознакомился с работой завода по производству кормов для рыб
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесен законопроект о&nbsp;тишине: Новый год выведут из-под запрета В Жогорку Кенеш внесен законопроект о тишине: Новый год выведут из-под запрета
Садыр Жапаров о&nbsp;СИЗО: Я&nbsp;сам сидел почти 4,5 года&nbsp;&mdash; и&nbsp;не&nbsp;жаловался Садыр Жапаров о СИЗО: Я сам сидел почти 4,5 года — и не жаловался
Мирное урегулирование в&nbsp;Украине. Трамп прокомментировал встречу с&nbsp;Зеленским Мирное урегулирование в Украине. Трамп прокомментировал встречу с Зеленским
Бизнес
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
Как Beeline объединял и&nbsp;вдохновлял людей в&nbsp;2025 году Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году
Simbank повысил ставки по&nbsp;депозитам до&nbsp;16,5 процента годовых Simbank повысил ставки по депозитам до 16,5 процента годовых
Новогодний график работы O!Store Новогодний график работы O!Store
30 декабря, вторник
21:25
Ради вывески кафе в Бишкеке спилили полувековой тополь Ради вывески кафе в Бишкеке спилили полувековой тополь
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 декабря: временами дождь
20:44
Впервые на чемпионате Азии по велоспорту выступят параатлеты из Кыргызстана
20:23
Темирлана Султанбекова перевели в ШИЗО. Комментарий ГСИН
20:22
Маруп уулу Калдарбек назначен худруком Ошской филармонии с испытательным сроком