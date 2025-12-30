Президент Казахстана подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Президент Казахстана подписал закон, предусматривающий запрет пропаганды ЛГБТ. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.



Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента».



Напомним, 18 декабря законопроект во втором, окончательном чтении был утвержден Сенатом. Документ запрещает транслировать пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации в публичном пространстве, в том числе в СМИ, сетях телекоммуникаций и интернет-ресурсах.



Ранее казахстанцы создали петицию с требованием запретить пропаганду ЛГБТ в стране на законодательном уровне.