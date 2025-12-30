21:44
Власть

Кабмин Кыргызстана утвердил план мероприятий до 2030 года

Утвержден план мероприятий кабмина до 2030 года. Соответствующее решение подписал Адылбек Касымалиев.

По данным пресс-службы кабмина, документ разработан в целях реализации Национальной программы развития до 2030 года.

Реализация нацпрограммы направлена на достижение восьми целевых ориентиров, в том числе экономические и социальные индикаторы, а также международные рейтинги.

Одними из основных целевых ориентиров являются:

— обеспечение среднегодового темпа реального роста ВВП на уровне 8 процентов;

— достижение ВВП не менее $30 миллиардов;

— достижение ВВП на душу населения до $4,5 тысячи;

— вхождение страны в топ-30 стран по достижению Целей устойчивого развития;

— улучшение показателя Кыргызской Республики в рейтинге по индексу человеческого развития на 10 позиций.

План состоит из 900 мероприятий по направлениям:

  • духовно-нравственное развитие;
  • индустриализация;
  • региональный хаб;
  • сельское хозяйство и туризм;
  • зеленая энергетика;
  • поддержка малого и среднего бизнеса;
  • развитие финансового рынка;
  • цифровизация;
  • человеческий потенциал и достойный труд и другие.

В рамках создания регионального хаба в плане мероприятий заложены такие меры, как расширение автомобильных дорог, модернизация дорожной инфраструктуры и пунктов пропуска «Торугарт» и «Иркештам»; строительство международной автомобильной дороги Барскоон — Учтурфан — Аксу; завершение строительства и запуск железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан; реализация проекта кыргызско-казахстанского индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Ак-Тилек» и «Карасу»; введение в эксплуатацию пункта пропуска «Бедель» и другие меры.

В рамках развития зеленой энергетики в плане мероприятий заложены такие меры, как реализация проектов строительства ГЭС «Куланак», ГЭС «Куланак-2», Верхне-Нарынского каскада ГЭС, Сары-Джазского каскада ГЭС, каскада ГЭС на реке Чаткал; реализация основных этапов проектов строительства Камбаратинской ГЭС-1, Казарманского каскада ГЭС, Суусамыр—Кокомеренского каскада ГЭС; реализация проектов по строительству воздушной линии электропередачи «Кемин — Балыкчи» другие меры.

Успешная реализация плана мероприятий обеспечит достижение целевых ориентиров, определенных в Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2030 года.
