14:09
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть

Трамп назвал Кита Келлога идиотом из-за сравнения Зеленского с Линкольном

Президент США Дональд Трамп назвал своего спецпосланника Кита Келлога идиотом после того, как тот охарактеризовал главу Украины Владимира Зеленского как смелого человека и сравнил его с Авраамом Линкольном. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

из архива
Фото из архива. Кит Келлог

По информации издания, поводом стали заявления Кита Келлога на Мюнхенской конференции по безопасности еще в феврале.

Позже, когда он посетил Овальный кабинет, Дональд Трамп воспользовался ситуацией и спросил: «Значит, вы называете Зеленского человеком, оказавшимся в трудном положении? И смелым?»

«Сэр, это так, — ответил спецпосланник. — На украинской земле идет борьба за выживание его страны. Когда в последний раз американский президент сталкивался с подобным? Это был Авраам Линкольн».

Позже, рассказывая об этом эпизоде ​​другим советникам, американский лидер проворчал: «Он идиот», говорится в статье.

В ноябре 2025 года глава Белого дома назначил нового спецпредставителя по Украине. Им стал министр армии Дэн Дрисколл.

Кит Келлог покидает администрацию Дональда Трампа в январе 2026-го — истекает срок его полномочий.
Ссылка: https://24.kg./vlast/356887/
просмотров: 2336
Версия для печати
Материалы по теме
Ключевой сторонник Украины в администрации Дональда Трампа покинет свой пост
Украине, возможно, надо признать потерю части территории — спецпредставитель США
После встречи Лукашенко с Келлогом в Беларуси освободили 14 политзаключенных
Белый дом изучил условия Москвы и Киева и формирует формат возможного мира
Кит Келлог рассказал, кого еще ждут на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле
Ситуация в Украине: что происходит в переговорном процессе Кремля, Киева и США
США представили Украине 22 конкретных условия для завершения конфликта — Келлог
Дональд Трамп выступает за 30-дневное прекращение огня в Украине
Дональду Трампу рекомендовали занять более жесткую позицию в отношении России
Мирный план Трампа по Украине в Мюнхене не будет озвучен — Кит Келлог
Популярные новости
Президент утвердил изменения в&nbsp;военную форму сотрудников ГКНБ Президент утвердил изменения в военную форму сотрудников ГКНБ
Как Садыр Жапаров поздравлял кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Как Садыр Жапаров поздравлял кыргызстанцев с Новым годом
Камчыбек Ташиев потребовал от&nbsp;китайской компании выучить кыргызский язык Камчыбек Ташиев потребовал от китайской компании выучить кыргызский язык
Мирное урегулирование в&nbsp;Украине. Трамп прокомментировал встречу с&nbsp;Зеленским Мирное урегулирование в Украине. Трамп прокомментировал встречу с Зеленским
Бизнес
Во&nbsp;избежание инфляции и&nbsp;сохранения ценности: что делать инвесторам в&nbsp;Бишкеке? Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
2 января, пятница
13:42
В 2025 году из Новосибирской области РФ выдворили более 200 кыргызстанцев В 2025 году из Новосибирской области РФ выдворили более...
13:40
Водителей такси призвали получить лицензии: с 1 февраля начнутся рейды
13:11
Картину Пабло Пикассо стоимостью один миллион евро разыграют в лотерею
12:39
Кыргызстан подключат к электронному обмену ветеринарными сертификатами
12:20
Ситуация на перевалах: движение транспорта осуществляется в штатном режиме