Глава ГКНБ проинспектировал пограничный пункт «Бек-Абад»

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев совершил внеплановый рабочий визит на пограничный пункт «Бек-Абад» в Сузакском районе. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Отмечается, что глава спецслужб осмотрел территорию и указал на необходимость ремонтных работ и озеленения.

Он также подчеркнул, что при прохождении границы необходимо создавать комфортные условия для граждан, предотвращать образование длинных очередей и обеспечивать оперативную и точную работу сотрудников.

Затем Камчыбек Ташиев встретился с военнослужащими, дежурившими на границе, ознакомился с условиями их службы и текущей работой.

В ходе проверки выявлен ряд недостатков. Соответствующим руководителям даны поручения по их устранению.