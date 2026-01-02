Впервые в США. Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани принес присягу на Коране

Зохран Мамдани официально стал мэром Нью-Йорка. Он принял присягу на Коране, сообщает abc7NY.

Фото Reuters. Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани принес присягу на Коране

Это первый случай, когда мэр города использует священный текст мусульман для принесения присяги. Закрытая церемония прошла в полночь в новогоднюю ночь на одной из старейших станций метро Сити-Холл под мэрией. Сама станция не действует.

«Это поистине честь и привилегия всей жизни», — сказал Зохран Мамдани.

Напомним, он победил на выборах мэра Нью-Йорка и стал первым мусульманином, занявшим этот пост. 34-летний политик набрал большинство голосов и обошел бывшего губернатора штата Эндрю Куомо.

Его избрание называют историческим — ранее мусульмане никогда не возглавляли Нью-Йорк.

Мамдани родился в Уганде в семье выходцев из Индии. Его мать — кинорежиссер Мира Наир, отец — ученый Махмуд Мамдани. В детстве он жил в Южной Африке, затем — в Нью-Йорке. Гражданство США получил в 2018 году.