Власть

Токаев рассказал, какими видами спорта занимаются президенты стран СНГ

Президент Казахстана дал большое интервью газете Turkistan. Помимо комментариев на политическую и экономическую тему, Касым-Жомарт Токаев также ответил и на другие вопросы, в частности о здоровье.

из архива
Фото из архива. Президент Казахстана рассказал, что регулярно занимается йогой и играет в настольный теннис

«Регулярно занимаюсь йогой, играю в настольный теннис», — поделился он.

По словам главы государства, это положительно сказывается на самочувствии, не испытывает проблем со здоровьем, давление стабильное — в норме.

«Втянулся в ежедневные занятия йогой, но без медитации. Пару раз в неделю играю в настольный теннис с бывшим профессиональным игроком. Действительно, похудел на 9 килограммов, что улучшило самочувствие», — рассказал он.

Касым-Жомарт Токаев также поделился информацией о физической активности коллег по странам СНГ.

По его словам, лидер России Владимир Путин во время недавнего неформального мероприятия в Бишкеке продемонстрировал силу в поединке с молодым дзюдоистом, проявив физическую выносливость. Президент Азербайджана Ильхам Алиев постоянно тренируется, а глава Кыргызстана Садыр Жапаров играет в футбол. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев поддерживает форму в тренажерном зале, премьер-министр Армении Никол Пашинян активно ездит на велосипеде. Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает играть в хоккей, а глава Таджикистана Эмомали Рахмон сохраняет крепкое здоровье благодаря закалке и физическим упражнениям.
