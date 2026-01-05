13:27
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть

Депутат Олий Мажлиса обратился к гражданам Узбекистана с призывом покинуть РФ

Депутат Олий Мажлиса Алишер Кадыров обратился к гражданам Узбекистана, находящимся в России, с призывом покинуть страну и вернуться на родину.

из архива
Фото из архива. Депутат Олий Мажлиса Алишер Кадыров

Одной из причин он назвал ухудшение ситуации и участившиеся рейды против мигрантов.

По словам Алишера Кадырова, спецслужбы РФ рассматривают граждан Центральной Азии как потенциальных участников будущих беспорядков, поэтому отказываются от прибыли, которую они могли бы приносить.

«Включайте голову и уезжайте из России как можно скорее. Ни один доход не стоит слез ваших родителей и детей», — заявил он.

Обращение появилось после новостей о гибели гражданина РУз в Хабаровске. В связи с инцидентом МИД республики ранее направил ноту внешнеполитическому ведомству РФ.
Ссылка: https://24.kg./vlast/357083/
просмотров: 3201
Версия для печати
Материалы по теме
В России проработают возможность обязательной медиации при разводе
В Узбекистан вернули партию мяса птицы из-за антибиотиков
В Узбекистане ужесточат наказание за ранние и родственные браки
Это максимум. В России в 2025 году объявили нежелательными 95 организаций
За 11 месяцев в Реестр контролируемых лиц в РФ включены 128 тысяч 497 граждан КР
Для возвращения мигрантов в КР предложено собрать все вакансии в едином центре
Полититоги-2025: визиты, выборы, граница. Что произошло за 12 месяцев
Кыргызстанцам в Южной Корее рассказали о порядке взаимодействия с полицией
В 2026 году в Россию приедут 40 тысяч рабочих из Индии
Граждан Узбекистана подозревают в подготовке теракта в колонии под Ростовом
Популярные новости
Камчыбек Ташиев совершает паломничество в&nbsp;Мекке&nbsp;&mdash; соцсети Камчыбек Ташиев совершает паломничество в Мекке — соцсети
Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Россию Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Россию
Атака на&nbsp;резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран Центральной Азии Атака на резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран Центральной Азии
Ситуация в&nbsp;Венесуэле. Реакция мирового сообщества на&nbsp;захват Николаса Мадуро Ситуация в Венесуэле. Реакция мирового сообщества на захват Николаса Мадуро
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
6 января, вторник
13:02
Строже декларировать личные интересы и связи обяжут чиновников Кыргызстана Строже декларировать личные интересы и связи обяжут чин...
12:42
Наркосеть с оборотом $2,3 миллиона ликвидировали в Узбекистане
12:26
Главную задачу СНГ в 2026 году назвал генсек Содружества Сергей Лебедев
12:03
Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Венесуэлы
12:00
Как гадать на Рождество и в Святки: пять обрядов на любовь и будущее