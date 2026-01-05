Депутат Олий Мажлиса обратился к гражданам Узбекистана с призывом покинуть РФ

Депутат Олий Мажлиса Алишер Кадыров обратился к гражданам Узбекистана, находящимся в России, с призывом покинуть страну и вернуться на родину.

Фото из архива. Депутат Олий Мажлиса Алишер Кадыров

Одной из причин он назвал ухудшение ситуации и участившиеся рейды против мигрантов.

По словам Алишера Кадырова, спецслужбы РФ рассматривают граждан Центральной Азии как потенциальных участников будущих беспорядков, поэтому отказываются от прибыли, которую они могли бы приносить.

«Включайте голову и уезжайте из России как можно скорее. Ни один доход не стоит слез ваших родителей и детей», — заявил он.

Обращение появилось после новостей о гибели гражданина РУз в Хабаровске. В связи с инцидентом МИД республики ранее направил ноту внешнеполитическому ведомству РФ.

