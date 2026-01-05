13:27
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Нападение США на Венесуэлу

Трамп отказался поддержать лидера оппозиции в Венесуэле из-за Нобелевской премии

Дональд Трамп отказался поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо из-за того, что она не уступила ему Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает издание «Медуза» со ссылкой на The Washington Post.

По словам одного из собеседников газеты, несмотря на то что Мачадо посвятила награду американскому лидеру, ее решение принять премию было «величайшим грехом».

«Если бы она отказалась и сказала: «Я не могу принять ее, потому что она принадлежит Дональду Трампу», она бы сегодня была президентом Венесуэлы», — сказал источник.

Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам нападения на Венесуэлу и похищения главы Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил, что Марии Корине Мачадо будет тяжело стать лидером страны. Глава Белого дома назвал ее «приятной женщиной». Но, по его словам, у нее «нет поддержки и уважения» внутри Венесуэлы.

Соратники Мачадо застигнуты врасплох из-за комментариев Трампа, рассказал The Washington Post человек, близкий к ее команде.

Лауреатом Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо стала в октябре 2025 года. Тогда она назвала эту награду «признанием борьбы всех венесуэльцев», которое станет стимулом «завоевать свободу». И посвятила премию «страдающему народу Венесуэлы и президенту Дональду Трампу за его решительную поддержку нашего дела».

После того как американский спецназ захватил Николаса Мадуро, Мачадо заявила, что оппозиция готова взять власть в Венесуэле в свои руки. По ее мнению, страну должен возглавить 74-летний бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутия, который был кандидатом от оппозиции на президентских выборах в 2024-м.

В свою очередь глава Соединенных Штатов заявил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес готова сотрудничать с американской администрацией. Сама она изначально раскритиковала США за атаку на Венесуэлу, но позже призвала к диалогу и сотрудничеству.

Мария Корина Мачадо была депутатом венесуэльского парламента, в 2012 году баллотировалась на пост президента. В 2024-м стала одним из лидеров протеста против правительства Николаса Мадуро и не признала результаты этих выборов.
Ссылка: https://24.kg./vlast/357091/
просмотров: 2627
Версия для печати
Материалы по теме
Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Венесуэлы
Адвокатом Николаса Мадуро стал защитник, освободивший Джулиана Ассанжа
Шесть стран заявили, что США создали «чрезвычайно опасный прецедент» в Венесуэле
При похищении Николаса Мадуро убита большая часть его охраны — Минобороны
Венесуэла стала шестой страной, где США провели военную операцию при Трампе
Ситуация в Венесуэле. Реакция мирового сообщества на захват Николаса Мадуро
Ситуация в Венесуэле. США обнародовали список обвинений Николасу Мадуро
Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес и. о. президента страны
Ситуация в Венесуэле. Появились первые фото захваченного Николаса Мадуро
Ситуация в Венесуэле. США намерены управлять страной, и другие заявления Трампа
Популярные новости
Камчыбек Ташиев совершает паломничество в&nbsp;Мекке&nbsp;&mdash; соцсети Камчыбек Ташиев совершает паломничество в Мекке — соцсети
Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Россию Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Россию
Атака на&nbsp;резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран Центральной Азии Атака на резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран Центральной Азии
Ситуация в&nbsp;Венесуэле. Реакция мирового сообщества на&nbsp;захват Николаса Мадуро Ситуация в Венесуэле. Реакция мирового сообщества на захват Николаса Мадуро
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
6 января, вторник
13:02
Строже декларировать личные интересы и связи обяжут чиновников Кыргызстана Строже декларировать личные интересы и связи обяжут чин...
12:42
Наркосеть с оборотом $2,3 миллиона ликвидировали в Узбекистане
12:26
Главную задачу СНГ в 2026 году назвал генсек Содружества Сергей Лебедев
12:03
Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Венесуэлы
12:00
Как гадать на Рождество и в Святки: пять обрядов на любовь и будущее