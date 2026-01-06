13:28
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть

Главную задачу СНГ в 2026 году назвал генсек Содружества Сергей Лебедев

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что главной задачей для Содружества в 2026 году, который станет юбилейным для организации, является обеспечение дальнейшего развития разностороннего сотрудничества между странами-участницами.

из архива
Фото из архива. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев

По его словам, среди ключевых проектов на предстоящий период — реализация концепции сопряжения главных транспортных артерий для создания интегрированной системы, которая сократит издержки и повысит транзитный потенциал государств Содружества. Также ведется работа над стратегией развития топливно-энергетического комплекса до 2035-го с перспективой до 2050 года.

Сергей Лебедев подчеркнул цель вывести внешнеэкономическое взаимодействие на новый уровень и превратить СНГ в эффективную площадку для диалога с такими объединениями, как ЕАЭС, ШОС, БРИКС и ОЭС.

Содружество Независимых Государств — международная организация, объединяющая некоторые страны, ранее входившие в состав СССР. 8 декабря 1991-го подписано соглашение о создании СНГ. 
Ссылка: https://24.kg./vlast/357105/
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
В странах СНГ запустили единый геопортал: для чего он нужен
Премию МПА СНГ имени Чингиза Айтматова на 2026 год утвердили в 1 миллион сомов
Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече глав СНГ в Санкт-Петербурге
В СНГ будут сотрудничать по вопросу медицинского страхования трудовых мигрантов
Президент КР участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Эдиль Байсалов принял Вадима Титова. Что известно о представителе президента РФ
В Минске прошло заседание Детского совета стран СНГ
Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ в Россию
Садыр Жапаров отметил эффективность интеграционных механизмов в рамках СНГ
Производителям из КР нужен сертификат СТ-1: для чего, пояснили в Минэкономики
Популярные новости
Камчыбек Ташиев совершает паломничество в&nbsp;Мекке&nbsp;&mdash; соцсети Камчыбек Ташиев совершает паломничество в Мекке — соцсети
Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Россию Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Россию
Атака на&nbsp;резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран Центральной Азии Атака на резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран Центральной Азии
Ситуация в&nbsp;Венесуэле. Реакция мирового сообщества на&nbsp;захват Николаса Мадуро Ситуация в Венесуэле. Реакция мирового сообщества на захват Николаса Мадуро
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
6 января, вторник
13:02
Строже декларировать личные интересы и связи обяжут чиновников Кыргызстана Строже декларировать личные интересы и связи обяжут чин...
12:42
Наркосеть с оборотом $2,3 миллиона ликвидировали в Узбекистане
12:26
Главную задачу СНГ в 2026 году назвал генсек Содружества Сергей Лебедев
12:03
Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Венесуэлы
12:00
Как гадать на Рождество и в Святки: пять обрядов на любовь и будущее