Строже декларировать личные интересы и связи обяжут чиновников Кыргызстана

В Жогорку Кенеш внесли на рассмотрение законопроект о поправках в Закон «О конфликте интересов».

Документ предлагает уточнить и расширить ключевые нормы, направленные на предупреждение и урегулирование конфликта интересов среди государственных и муниципальных служащих.

В частности, в новой редакции более широко определяется понятие «аффилированное лицо». В него включаются физические и юридические лица, которые могут прямо или косвенно влиять на принятие решений — через сделки, владение долями в компаниях, финансовую зависимость, контроль, близкое родство или иждивение.

Законопроектом предлагается закрепить, что уполномоченные государственные органы в сфере реализации закона о конфликте интересов определяет кабинет министров. Один из таких органов будет выполнять функции координации и мониторинга исполнения документа.

Отдельные изменения касаются порядка проверки деклараций о личных (частных) интересах.

Согласно проекту, верификация таких деклараций будет осуществляться службами управления персоналом соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений и организаций.

Кроме того, документ усиливает ответственность за нарушения. В новой редакции статьи 28 закрепляется, что недостоверные сведения в декларациях влекут дисциплинарную ответственность, а непринятие мер руководителем при выявлении конфликта интересов может стать основанием для его освобождения от должности.