Новые визовые требования США. Американское посольство предоставило разъяснения

Посольство США в Кыргызстане разъясняет заявителям на туристические и деловые визы категории B1/B2 новые правила и призывает заранее не оплачивать визовый залог.

В информации, опубликованной на сайте дипмиссии, говорится, что инструкцию по оплате залога заявителю предоставит сотрудник консульского отдела только после собеседования. И только в том случае, если он будет признан соответствующим требованиям. При этом платежи, внесенные до собеседования, возврату не подлежат.

После собеседования заявителю направят прямую ссылку на оплату через Pay.gov, оплатить залог необходимо будет в течение 30 дней.

В рамках пилотной программы предусмотрена выдача однократной визы до трех месяцев, а въезд в Соединенные Штаты осуществляется через заранее определенные пункты. После возвращения на родину залог должен быть аннулирован автоматически, а средства возвращены при соблюдении визовых требований (включая отсутствие нелегальной работы и своевременный выезд).

Ранее МИД КР выразил озабоченность по поводу того, что такие требования окажут негативное влияние на взаимные поездки граждан двух стран и приведут в том числе к сокращению контактов в сферах бизнеса и туризма. Это будет препятствовать дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества между государствами, предложив обсудить взаимоприемлемые решения данного вопроса.

Напомним, с 21 января граждане Кыргызстана при подаче на неиммиграционные визы в Штаты категорий B1 (деловые поездки) и B2 (туризм) обязаны вносить возвратный залог в размере от $5 тысяч до $15 тысяч.