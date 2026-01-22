Американский президент Дональд Трамп прилетел в Давос и выступил на международном экономическом форуме. Чуть позже он заявил, что получил хорошие отзывы на свою речь.
«У нас была хорошая речь, мы получили хвалебные отзывы. Не могу в это поверить. Обычно они говорят, что он (то есть Трамп. — Прим. ред.) ужасный диктатор. Я диктатор. Однако иногда диктатор нужен. Но в этом случае они такого не говорили», — порассуждал глава Белого дома.
Выступая в Давосе, он обрушился с критикой на Европу, потребовал немедленно начать переговоры по покупке Америкой Гренландии и рассказал, что Вашингтон в Венесуэле применил оружие, «которое никто никогда не видел».
О чем еще говорил Дональд Трамп:
- «Я люблю Европу, я желаю Европе добра, но в последние десятилетия она движется в неверном направлении».
- «У нас отличное сотрудничество (с Венесуэлой). Когда атака была завершена, они сказали: «Давайте заключим сделку». Больше людей должны поступать так».
- «Если честно, многие части мира уничтожаются прямо у нас на глазах, и лидеры даже не понимают, что происходит, а те, которые понимают, ничего не предпринимают».
- «США удалось избежать катастрофического коллапса в энергетике, с которым столкнулись все европейские страны. Повсюду ветряные электростанции, которые уничтожают ваши земли».
- «После войны мы отдали Гренландию обратно Дании. Мы поступили очень глупо, но мы сделали это».
- «Европе следует делать свое дело, им необходимо отказаться от культуры, которую они создали за последние 10 лет. То, что они делают с собой, — это ужасно, они разрушают себя. Мы хотим сильных союзников, а не значительно ослабленных».
- «Вероятно, мы ничего не получим, если я не решу применить значительную силу и мощь (в отношении Гренландии), в результате чего нас было бы невозможно остановить. Но я не стану делать этого».
- «Две недели назад они (венесуэльцы) увидели вооружения, которые никто никогда не видел. Они не смогли выстрелить в нас ни разу. Они спрашивали, что случилось. Все было в беспорядке. Они говорили: «Мы их видим». Нажимали на курок, и ничего не происходило. Зенитные ракеты не были запущены. Была одна, она пролетела 30 футов и упала рядом с теми людьми, которые ее запустили. Они говорили: «Что, черт возьми, происходит?» Эти оборонные системы произведены Россией и Китаем».
- «Подумайте об этом, эти ракеты будут пролетать прямо над центром этого куска льда (Гренландией). Если будет война, то большая часть действий будет происходить на этом куске льда».
- «Мы создаем «Золотой купол», который естественным образом будет защищать Канаду. Канада получает от нас очень многое даром. И, кстати говоря, они должны благодарить нас, но не благодарят. Я смотрел вчера выступление вашего премьер-министра, он не был благодарен. Они должны быть признательны. Канада жива благодаря США. Марк (премьер Канады Марк Карни), помни об этом, когда в следующий раз будешь выступать с заявлениями».
- «У меня всегда были очень хорошие отношения с председателем Си и президентом Путиным».
- «Просто скажу следующее: НАТО относится к Соединенным Штатам Америки очень несправедливо».
- «Стив Уиткофф невероятно справляется с этим (украинским урегулированием), у нас не будет Третьей мировой войны».