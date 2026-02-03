16:16
Власть

Президент КР резко раскритиковал популизм: Прежде чем кричать, семь раз измерьте

Продолжая встречу с гражданами в государственном предприятии «Унаа», президент Садыр Жапаров высказался о случаях популизма и эмоционального давления на госорганы, которые, по его словам, мешают системным реформам.

Глава государства отметил, что в последнее время участились ситуации, когда «где-то 100-200 человек выходят, начинают кричать, поднимают шум и сразу выдвигают требования, чтобы власти немедленно их выполнили, независимо от того, принесет это пользу или вред стране».

По словам Садыра Жапарова, некоторые политики продолжают играть на эмоциях толпы, используя микрофон «для того, чтобы понравиться своим избирателям», а не для конструктивного решения проблем.

«Если выносите вопрос, изучите его, проанализируйте, взвесьте. Семь раз отмерьте. Важно понимать, принесет ли это пользу государству, людям. Я тоже был депутатом и знаю, как иногда хочется выйти и красиво выступить. Но думать нужно о последствиях», — подчеркнул он.

Президент также рассказал о личных трагических случаях в семье, связанных с нарушениями Правил дорожного движения, подчеркнув, что несоблюдение закона приводит к тысячам человеческих драм.

«Тысячи семей теряют родных только потому, что кто-то решил, что правила можно обойти. Поэтому еще раз прошу: учитесь, сдавайте экзамены честно, никто никого не гонит. Но если не соблюдать порядок, трагедии неизбежны.

Так же, как в 2019 году погиб мой старший сын — от того, что кто-то решил нарушить правила, развернулся в неположенном месте и создал аварию. Тысячи семей живут с такими трагедиями. Поэтому еще раз прошу: учитесь, соблюдайте порядок, не ищите коротких путей», — сказал он.

Садыр Жапаров обратился к депутатам с просьбой «не поддаваться давлению шумных групп и принимать решения, основанные на анализе, а не на эмоциях», подчеркнув необходимость выстраивания цивилизованного диалога между обществом, парламентариями и исполнительной властью.
Ссылка: https://24.kg./vlast/360383/
просмотров: 1128
