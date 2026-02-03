16:17
Власть

Жапаров: Один генерал присвоил более 70 автошкол, превратив их в личный бизнес

Фото 24.kg. Садыр Жапаров

Продолжая разговор о реформах в системе подготовки водителей, президент Садыр Жапаров напомнил, что в советское время обучение проходило по строгим стандартам, а будущие водители действительно изучали технику и правила.

По его словам, современные частные автошколы утратили качество подготовки.

Глава государства подчеркнул, что многие школы фактически ограничиваются плакатами и картинками, без практических занятий на технике.

«Раньше мы в ДОСААФ проходили обучение по полгода, каждый день. Нас ставили к машине и спрашивали, где стартер, радиатор, аккумулятор, кардан, редуктор. Сейчас же многие частные школы просто рассаживают молодежь и показывают картинки», — отметил он.

Садыр Жапаров также заявил, что техническая база, созданная в советский период, незаконно приватизирована: «Было более 70 ДОСААФ. Один генерал успел присвоить их почти полностью. Больше 30 продал, более 40 сдал в аренду и сам на них зарабатывал».

По словам президента, государство уже начало процесс возврата этих объектов в собственность.

«Мы возвращаем все это обратно государству. Если ничего не менять, люди и дальше будут гибнуть на дорогах. Поэтому мы взяли ситуацию под контроль и будем полностью наводить порядок», — подчеркнул он.

И добавил, что реформы в системе «Унаа» и автошколах будут продолжены, так как речь идет о безопасности граждан и снижении аварийности на дорогах.
