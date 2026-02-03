Садыр Жапаров о личной трагедии: в ДТП погибли сын, брат и невестка

Садыр Жапаров рассказал о личной трагедии, связанной с дорожно-транспортными происшествиями, во время встречи с гражданами в государственном предприятии «Унаа».
По словам президента, в одном из ДТП погибли его брат и невестка. Авария произошла по вине пьяного водителя, который выехал на встречную полосу и задел заднее колесо автомобиля. Машина перевернулась, супруги скончались. В салоне находились четверо детей — они выжили.
Садыр Жапаров также напомнил, что в 2019 году в дорожно-транспортном происшествии погиб его старший сын, которому было 27 лет. Тогда водитель, нарушив правила дорожного движения, пересек двойную сплошную линию и, совершая обгон, сбил его сына, ехавшего на мотоцикле.
«Таких историй тысячи», — отметил президент, подчеркнув, что трагедии на дорогах уносят жизни и оставляют тяжелые последствия для многих семей.
Старший сын Садыра Жапарова— Дастан погиб в августе 2019 года в Бишкеке в результате ДТП. Он ехал на мотоцикле, когда водитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения и пересекая двойную сплошную линию, совершил наезд. Пострадавший был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.
Информация о гибели брата и невестки президента ранее в СМИ подробно не освещалась. Выступая перед гражданами, Садыр Жапаров не уточнил их имена и дату аварии.