Власть

ОАО «Кыргызалтын» привлечет технологии США для добычи минералов

ОАО «Кыргызалтын» в рамках бизнес-форума B5+1 провел серию встреч с представителями крупных американских компаний Pangea Global, Mooney Group, TETHYS Gateway Investment и фондовой биржи Nasdaq.

"Кыргызалтына"
Фото "Кыргызалтына"
Переговоры проходили под председательством главы правления Кубата Абдраимова.

Во время встреч стороны обсудили перспективы развития горнодобывающей отрасли Кыргызстана, внедрение современных технологий, усиление лабораторных исследований, подготовку специалистов и продвижение отечественного производства в соответствии с международными стандартами и требованиями Европейского союза. Отдельно рассмотрены вопросы формирования устойчивой промышленной экосистемы и расширения сотрудничества в сфере критически важных минералов.

По итогам переговоров «Кыргызалтын» подписал меморандумы о взаимопонимании с компаниями Pangea Global, Mooney Group и TETHYS Gateway Investment.

Справка о компаниях

Pangea Global работает над развитием энергетической отрасли, в том числе технологиями добычи редкоземельных элементов.

Mooney Group специализируется на инвестициях и консалтинге в сфере критически важных минералов и стратегических металлов.

TETHYS Gateway Investment — инвестиционная платформа, ориентированная на проекты в области полезных ископаемых, инфраструктуры и энергетики в Турции и Центральной Азии.

Nasdaq — американская фондовая биржа и технологическая корпорация, предоставляющая инфраструктуру и финансовые сервисы глобальным рынкам капитала.
