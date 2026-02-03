Новые поправки в ряд кодексов: усиление ответственности за оборот наркотиков

В парламент внесен проект закона о внесении изменений в ряд нормативных актов Кыргызстана — Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс о детях и Закон «О рекламе». Документ направлен на приведение терминологии в соответствие с новым законом «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах», вступившим в силу в 2024 году.

Как отмечается в пояснительной записке, анализ законодательства выявил несогласованность терминов, касающихся сильнодействующих, наркотических и психотропных веществ. Законопроект предлагает заменить устаревшие формулировки и унифицировать правовые нормы.

Что предлагается изменить

В Гражданском процессуальном кодексе термин «наркотические вещества» заменят на расширенную формулировку — «сильнодействующие вещества, наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги и прекурсоры». Это касается статей 290 и 291, регулирующих основания признания гражданина ограниченно дееспособным.

В Кодексе о детях обновляется список запрещенных сфер применения детского труда — вместо «наркотических и токсических препаратов» будет использоваться уточненная формулировка, включающая сильнодействующие вещества и аналоги.

В Законе «О рекламе» предлагается запретить продвижение сильнодействующих веществ, психотропных средств и прекурсоров, расширив действующий перечень.

Документ разработан во исполнение постановления Жогорку Кенеша от 31 января 2024 года, направленного на противодействие незаконному обороту синтетических наркотиков среди молодежи.

Разработчики подчеркивают: изменения не несут социальных или экономических рисков, не требуют бюджетных затрат и не затрагивают предпринимательскую деятельность — их цель чисто правовая: корректировка терминологии и усиление профилактики злоупотреблений опасными веществами.