США направили спецпосланника: Серджио Гор прибудет в Бишкек

Специальный посланник США по делам Южной и Центральной Азии, посол Серджио Гор по приглашению кыргызской стороны посетит Кыргызстан с 3 по 6 февраля 2026 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента КР.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

В программе визита запланирована встреча посла Гора с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Кроме того, американский спецпосланник примет участие во втором диалоговом форуме «B5+1», который пройдет 4–5 февраля в Бишкеке и будет посвящен теме: «Содействие экономическому сотрудничеству между Центральной Азией и США».

Ожидается, что на форуме будут обсуждены перспективы инвестиций, торгово-экономическое сотрудничество и новые форматы взаимодействия между странами региона и США.
