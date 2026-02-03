Эдиль Байсалов рассказал, кто станет следующим президентом Кыргызстана

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов в интервью 24.kg заявил, что уверен в переизбрании действующего президента Садыра Жапарова на следующий срок.

По словам Байсалова, под руководством Садыра Жапарова страна демонстрирует устойчивое развитие, сформированы «магистральные траектории» до 2032 года, и этот курс, по его убеждению, поддержит большинство граждан.

«Даст Бог, наш народ переизберет нашего президента. Вопрос только — это будет 75, 85 или 90 процентов», — сказал он.

Байсалов отметил, что текущий год станет для него последним в статусе вице-премьера в рамках действующего президентского цикла. Он подчеркнул, что намерен завершить начатые реформы, особенно в сфере образования, называя школьную реформу ключевой для будущего страны.

Чиновник также заявил, что результаты реформ в образовании станут заметны лишь через 15 лет, а полноценный эффект — к 2050 году, когда страна, по его словам, должна прийти к «новому поколению конкурентоспособных кыргызстанцев».

Полное интервью смотрите на сайте 24.kg.