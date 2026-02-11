19:55
Власть

Госдеп США намерен финансировать проекты по защите свободы слова в Европе

США будут выделять гранты на свободу слова в Европейском союзе. Американские власти жестко критикуют такие меры регулирования, как европейский закон о цифровых услугах и британский закон о безопасности в интернете, сообщает Reuters.

Заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс отправляется в тур по европейским городам, чтобы обсудить эти вопросы с официальными лицами и представителями гражданского общества. Она заявила, что целью ее работы будет предоставление грантов, которые будут продвигать свободу слова в европейских странах.

Госдепартамент решил заняться финансированием организаций и институтов в Европе, которые будут распространять политические позиции Вашингтона и противодействовать предполагаемым угрозам свободе слова, прежде всего в Лондоне, Париже, Берлине и Брюсселе.

О планах Госдепа начать финансирование аналитических центров и организаций, связанных с движением MAGA, в ряде ключевых европейских государств для распространения «американских ценностей» и противодействия предполагаемым угрозам свободе слова сообщила и газета Financial Times.  
