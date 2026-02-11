Мэр города Ош об отставке Камчыбека Ташиева и его отношениях с президентом

Во время утреннего рейда в Оше мэр Женишбек Токторбаев ответил на вопросы о кадровых изменениях в силовых органах и отставке главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Глава южной столицы подчеркнул, что решение об отставке является исключительной компетенцией главы государства, и общество должно сохранять единство. «Мы обязаны поддержать решение президента. Никакого раскола или нарушения закона в стране быть не должно», — сказал он.

Комментируя личные отношения Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, Женишбек Токторбаев отметил, что их дружба не должна становиться предметом политических спекуляций.

Это два давних друга. Их личные отношения нельзя превращать в политику — это неправильно. Женишбек Токторбаев

Мэр Оша рассказал, что, по его информации, у Камчыбека Ташиева проблемы со здоровьем: один из пяти стентов в сердце сместился, поэтому он отправился на обследование в Германию.

Женишбек Токторбаев добавил — не располагает данными о том, подавал Камчыбек Ташиев заявление об отставке сам или сделал это по просьбе главы государства. Но выразил надежду на то, что «никакой конфронтации не будет».

«Каждый займется своим делом. Главное — стабильность и спокойная работа», — заявил градоначальник.