В Кыргызстане объявили о запуске форсированной модернизации госуниверситетов

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов анонсировал запуск ускоренной модернизации государственных университетов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По словам Эдиля Байсалова, осознанным шагом для создания нового министерства для руководства страны стало направление на глубокую модернизацию высшего образования и науки.

«Перед Министерством науки поставлена предельно ясная задача — превратить университеты в центр притяжения талантов, источник современных знаний и ключевой локомотив развития страны на десятилетия вперед», — заявил Эдиль Байсалов.

Говоря о реализации указа президента о присвоении особого статуса ряду вузов, он отметил разный уровень результатов.

«Есть учреждения, которые воспользовались предоставленными возможностями и показали реальный прогресс. Но есть и те, кто до сих пор ожидает разъяснений и решений. Время ожиданий прошло», — подчеркнул Эдиль Байсалов.

По итогам заседания коллегии Министерства науки, высшего и инноваций определены ключевые векторы развития научно-образовательной сферы. В ведомстве сформировали перечень конкретных задач и распределили поручения. Выполнение всех принятых решений взято на особый контроль.