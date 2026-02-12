06:18
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Власть

В Кыргызстане объявили о запуске форсированной модернизации госуниверситетов

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов анонсировал запуск ускоренной модернизации государственных университетов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По словам Эдиля Байсалова, осознанным шагом для создания нового министерства для руководства страны стало направление на глубокую модернизацию высшего образования и науки.

«Перед Министерством науки поставлена предельно ясная задача — превратить университеты в центр притяжения талантов, источник современных знаний и ключевой локомотив развития страны на десятилетия вперед», — заявил Эдиль Байсалов.

Говоря о реализации указа президента о присвоении особого статуса ряду вузов, он отметил разный уровень результатов.

«Есть учреждения, которые воспользовались предоставленными возможностями и показали реальный прогресс. Но есть и те, кто до сих пор ожидает разъяснений и решений. Время ожиданий прошло», — подчеркнул Эдиль Байсалов.

По итогам заседания коллегии Министерства науки, высшего и инноваций определены ключевые векторы развития научно-образовательной сферы. В ведомстве сформировали перечень конкретных задач и распределили поручения. Выполнение всех принятых решений взято на особый контроль.
Ссылка: https://24.kg./vlast/361744/
просмотров: 1175
Версия для печати
Материалы по теме
Верховный суд расширяет сотрудничество с университетским сообществом
В Кыргызстане пересмотрят программы вузов и уберут устаревшие предметы
Эдиль Байсалов о том, кто внес раскол между Жапаровым и Ташиевым
Не ждать умных и развитых. Эдиль Байсалов о реформе школьного образования
Ученики начальной школы должны учиться только по микроучастку — Байсалов
В Кыргызстане могут начать выдавать пособие всем детям до трех лет
Байсалов об исторической правде: Мы вправе пересматривать дела репрессированных
Эдиль Байсалов: Демократия превратилась в ругательное слово из-за игр элит
Эдиль Байсалов «без фильтра»: свобода слова, цены и почему соцсети травят страну
Будут не хуже, чем в Чехии и Турции. Эдиль Байсалов о больницах в Кыргызстане
Популярные новости
Президент Кыргызстана отправил в&nbsp;отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева Президент Кыргызстана отправил в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева
Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы
Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства
Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева
Бизнес
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
13 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 февраля, четверг
23:36
Apple и Samsung укрепили лидерство на мировом рынке смартфонов
23:28
Стало известно, когда Камчыбек Ташиев вернется в страну
21:55
США могут вложить в экономику Армении более $13 миллиардов — Bloomberg
21:34
Верховный суд расширяет сотрудничество с университетским сообществом
21:12
Мэрия анонсировала крупные стройки в столице