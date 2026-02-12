Депутата Марлена Маматалиева избрали спикером Жогорку Кенеша. Его кандидатуру поддержали 77 депутатов, против выступили пятеро. Один бюллетень признали недействительным, еще четыре — аннулировали (испорчены).

Марлен Маматалиев был единственным кандидатом на пост спикера.

Фото Жогорку Кенеша. Марлен Маматалиев

Кто такой Марлен Маматалиев

Марлен Маматалиев родился 24 марта 1981 года в Бишкеке. Закончил Кыргызский технический университет имени И.Раззакова, факультет информационных технологий, и Кыргызский экономический университет, специальность «Финансы и кредит». Учился в Civil Service College (Сингапур) по направлению «Управление человеческими ресурсами в государственной службе». Также закончил Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына, получив специальность юриста.

В его копилке и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, где он получил квалификацию по государственному управлению.

В 2003—2006-м — Социальный фонд Кыргызской Республики, Министерство экономики и финансов.

В 2007–2008 годах работал помощником министра финансов, а также министра экономического развития и торговли Кыргызской Республики.

В 2009 году был назначен советником первого вице-премьер-министра КР.

В 2010–2011 годах возглавлял секретариат парламентской фракции «Ар-Намыс» в Жогорку Кенеше, затем в 2011–2012 годах занимал должности статс-секретаря и начальника управления Министерства экономического регулирования. В 2012 году руководил отделом реального сектора аппарата правительства Кыргызской Республики.

С 2013 по 2018 год работал в частном секторе, в том числе генеральным директором торгово-развлекательного центра «Азия молл».

С 2021 года — депутат Жогорку Кенеша VII созыва, лидер парламентской фракции «Ынтымак», возглавлял комитет по бюджету, экономической и фискальной политике.

В 2025 году избран депутатом VIII созыва по одномандатному избирательному округу № 22 (Первомайский район Бишкека), занял второе место по числу голосов. По итогам работы Жогорку Кенеша VII созыва возглавил рейтинг по количеству инициированных и принятых законов.