06:18
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Власть

Марлена Маматалиева избрали спикером Жогорку Кенеша

Депутата Марлена Маматалиева избрали спикером Жогорку Кенеша. Его кандидатуру поддержали 77 депутатов, против выступили пятеро. Один бюллетень признали недействительным, еще четыре — аннулировали (испорчены).

Марлен Маматалиев был единственным кандидатом на пост спикера.

Жогорку Кенеша
Фото Жогорку Кенеша. Марлен Маматалиев

Кто такой Марлен Маматалиев

Марлен Маматалиев родился 24 марта 1981 года в Бишкеке. Закончил Кыргызский технический университет имени И.Раззакова, факультет информационных технологий, и Кыргызский экономический университет, специальность «Финансы и кредит». Учился в Civil Service College (Сингапур) по направлению «Управление человеческими ресурсами в государственной службе». Также закончил Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына, получив специальность юриста.

В его копилке и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, где он получил квалификацию по государственному управлению.

В 2003—2006-м — Социальный фонд Кыргызской Республики, Министерство экономики и финансов.

В 2007–2008 годах работал помощником министра финансов, а также министра экономического развития и торговли Кыргызской Республики.

В 2009 году был назначен советником первого вице-премьер-министра КР.

В 2010–2011 годах возглавлял секретариат парламентской фракции «Ар-Намыс» в Жогорку Кенеше, затем в 2011–2012 годах занимал должности статс-секретаря и начальника управления Министерства экономического регулирования. В 2012 году руководил отделом реального сектора аппарата правительства Кыргызской Республики.

С 2013 по 2018 год работал в частном секторе, в том числе генеральным директором торгово-развлекательного центра «Азия молл».

С 2021 года — депутат Жогорку Кенеша VII созыва, лидер парламентской фракции «Ынтымак», возглавлял комитет по бюджету, экономической и фискальной политике.

В 2025 году избран депутатом VIII созыва по одномандатному избирательному округу № 22 (Первомайский район Бишкека), занял второе место по числу голосов. По итогам работы Жогорку Кенеша VII созыва возглавил рейтинг по количеству инициированных и принятых законов.
Ссылка: https://24.kg./vlast/361751/
просмотров: 6773
Версия для печати
Материалы по теме
Новый спикер Жогорку Кенеша провел первое рабочее совещание
Марлен Маматалиев: Не будет деления по регионам или на своих и чужих
Изменение флага, смена фамилии. Чем запомнился торага Нурланбек Тургунбек уулу
«Ала-Тоо» и «Элдик» выдвинули кандидатуру Маматалиева в спикеры парламента
Эрулан Кокулов: Верю, что следующий спикер не будет выключать микрофоны
Один из главных претендентов на пост спикера Жогорку Кенеша — Марлен Маматалиев
Спикер парламента Кыргызстана сложил с себя полномочия
Турция поддерживает кандидатуру Кыргызстана в непостоянные члены Совбеза ООН
В Жогорку Кенеше прокомментировали слухи об отставке спикера
На участке резиденции президента планируют построить школу и другие соцобъекты
Популярные новости
Президент Кыргызстана отправил в&nbsp;отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева Президент Кыргызстана отправил в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева
Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы
Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства
Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева
Бизнес
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
13 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 февраля, четверг
23:36
Apple и Samsung укрепили лидерство на мировом рынке смартфонов
23:28
Стало известно, когда Камчыбек Ташиев вернется в страну
21:55
США могут вложить в экономику Армении более $13 миллиардов — Bloomberg
21:34
Верховный суд расширяет сотрудничество с университетским сообществом
21:12
Мэрия анонсировала крупные стройки в столице